James e Bosh schiacciano i Pacers, le Finals sono vicine

Con un tempo da protagonista ciascuno, Chris Bosh e LeBron James mettono ko i Pacers e consentono agli Heat di aggiudicarsi gara 4 portando la serie sul 3-1. "Avevo detto a Bosh che avrebbe disputato una grande partita," dichiara James. "La nostra partenza veloce è merito suo."

Pillole di storia: James chiude la 74esima gara di playoff con almeno 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, sorpassando MJ e divenendo il primo in questa speciale graduatoria; Paul George invece supera Reggie Miller divenendo il giocatore della storia dei Pacers ad aver segnato più punti (regular season+playoff) in una singola stagione.

Il terrificante impatto di Chris Bosh sulla gara produce un 8-0, con 2 triple, che induce i Pacers a chiamare un repentino time out. Con l'aiuto di James, Bosh prosegue nel martoriare il canestro di Indiana, che però riesce a scuotersi con un paio di assist di Stephenson per Hill e West (14-9). Quando Bosh viene richiamato in panchina, ci pensa Battier, con una tripla, a tenere distanti i Pacers, che scivolano a -10 (23-13). Il buon apporto di Scola consente a Indiana di ridurre lo svantaggio (25-19), che torna a 7 lunghezze con i liberi di Battier conclusione del primo quarto.

A inizio secondo quarto, Indiana prova la rimonta con le triple di Watson e Rasual Butler, ma si scontra ancora una volta con l'ottima vena di Bosh che, con James in panchina, costruisce con Wade e Allen il massimo vantaggio (40-29). Nonostante James regali numeri d'alta scuola, Indiana riesce lentamente a erodere il vantaggio dei padroni di casa e, con una tripla di George, chiude il primo tempo distanziata di sole 5 lunghezze (49-44).

Il secondo tempo di apre nel segno di LeBron, che con 7 punti porta Miami sul +13 (58-45). Indiana prova a rispondere con Hill e West ma si scontra ancora una volta con Bosh, che dalla lunetta sigla il +14 (66-52). Una tripla di James sigla il nuovo massimo vantaggio dell'incontro (69-53), prima dell'ultima reazione di Indiana, che con Mahinmi e Hill piazza un parziale di 6-2. James decide di chiuderla a suon di schiacciate e serve a Cole l'assist del +19 (80-61) che sembra mettere ko i Pacers. Nell'ultimo quarto, una tripla di Cole consente a Miami di arrivare a +20 (86-66), un layup di Haslem anche a +23 (94-71). Indiana ha un impeto di orgoglio e inaspettatamente, con le triple di George e i canestri di Stephenson, costruisce un parziale di 19-5 che, a 1:30 dalla fine, sembra rimettere in discussione la gara (99-90). LeBron risponde con un gioco da 3 punti, a cui Indiana non riesce a replicare, e l'incontro si chiude senza altre realizzazioni.

"Cerchiamo di migliorare ogni singolo giorno," commenta James. "Quando lo fai e giochi il tipo di partita che sei in grado di disputare, puoi essere soddisfatto dei risultati. E questo è ciò che abbiamo costruito negli anni." Agli Heat manca solo una vittoria per essere la terza franchigia, dopo Celtics e Lakers, a disputare le Finals per 4 stagioni consecutive. Nelle precedenti 8 gare 5 disputate negli ultimi 4 anni, gli Heat hanno sempre vinto...