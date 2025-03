Risultato Brasile 6-5 Germania in finale Calcio Maschile Rio 2016: I rigori dicono bene al Brasile!

1.19 Finisce dunque qui l'Olimpiade per quel che riguarda il calcio. Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Restate connessi col sito per tutti gli aggiornamenti da Rio. Vi ricordo il risultato: Brasile batte Germania ai rigori per 6-5, nei 90' la partita era finita 1-1. Prima medaglia d'oro per la Nazionale del Brasile, solo argento per la Germania, che incassa una delle rare sconfitte ai rigori.

1.15 Oro dunque per il Brasile. Germania che comunque non torna a casa a mani vuote, per i tedeschi c'è infatti l'argento.

1.13 Brasile che non ha fatto molto nei 90' per meritarsi la vittoria, ma nei rigori è stata infallibile. Premiata la scelta di tenere Neymar ultimo rigorista.

1.12 Tanti rimpianti per la Germania, gridano infatti vendetta i tre legni centrati nei novanta minuti.

1.11 Si può dunque festeggiare finalmente in Brasile, dopo i fallimenti ai mondiali e della Nazionale femminile!

1.11 Festeggia il Maracana!! È la prima medaglia d'oro olimpica nel calcio per il Brasile!!

1.10 RETE!!! IL BRASILE VINCE LA MEDAGLIA D'ORO!!!!!

1.10 Neymar alla battuta decisiva.

1.09 Non angola a sufficienza il tiro e Weverton riesce a parare.

1.09 Para Weverton!!!!

1.09 Petersen

1.08 SPIAZZATO HORN! 4-4!

1.08 Luan

1.08 CENTRO! WEVERTON INTUISCE SOLTANTO!

1.07 Tocca a Sule.

1.07 RETE CHIRURGICA! NELL'ANGOLINO!

1.07 È il turno di Rafael Alcantara

1.07 SPIAZZATO ANCHE WEVERTON!

1.07 Va Brandt.

1.06 SPIAZZATO HORN!

1.06 Marquinhos

1.05 A SEGNO! PALLA CHE PASSA SOTTO IL CORPO DI WEVERTON!

1.05 Gnabry

1.04 RETE! INTUISCE SOLTANTO HORN!

1.03 Va Renato Augusto.

1.03 GOL DI GINTER! WEVERTON SFIORA SOLTANTO!

1.02 Ginter si appresta a battere il primo rigore.

120' Si va ai calci di rigore!

117' Rafael Alcantara riceve palla in area e il suo tiro viene ribattuto alla disperata da Klostermann.

114' La partita sembra essere impostata sui binari dei rigori.

110' Tiro di Neymar dalla distanza, palla altissima.

106' FELIPE ANDERSON!! Altra incursione del laziale, che stavolta riesce a tirare, Horn in uscita gli sbarra la strada!

105' Si riparte subito!

105' Finisce il primo tempo supplementare.

102' Squadre che non riescono più a far partire la manovra.

97' Brandt cerca il gol della giornata, ma la sua spaccata al volo per raggiungere il lancio lungo finisce a lato.

96' Buona ripartenza di Luan, ma la benzina finisce sul più bello e la difesa fa in tempo a chiudere.

95' Entra Rafael Alcantara, esce Gabriel Jesus.

93' Camminano i giocatori, le energie sono esaurite da tempo.

90' Si parte con il primo tempo supplementare.

00.24 Brasile che si è tenuta ben due cambi, prevedendo la possibilità dei supplementari. La Germania ne ha conservato uno.

00.20 Germania che dopo i 50' di gioco ha reiniziato ad aggredire, trovando il pareggio. Dopo l'1-1 è emersa la stanchezza, con il Brasile che è tornato a produrre trame offensive, ma senza risultati.

93' Finisce 1-1. Serviranno i supplementari per decidere il vincitore della medaglia d'oro.

90' Tre minuti di recupero.

89' Ammonito Suele per fallo su Gabriel Jesus.

85' Non concretizza un bel contropiede la Germania, che conclude con un tiro sporco che finisce lontanissimo di Meyer, che sembra aver dato tutto.

82' Ammonito Sven Bender.

81' Brasile che sta aumentando notevolmente la pressione. La Germania appare stanca.

77' NEYMAR! Tiro a giro insidoso della stella brasiliana che finisce di poco a lato.

77' COSA SPRECA FELIPE ANDERSON!! Palla in profondità stupenda di Neymar per il laziale, ma rallenta inspiegabilmente al limite dell'area e Klostermann riesce a riprenderlo.

75' Esce Selke, entra Petersen.

72' Chiede un rigore il Brasile per fallo su Luan, l'arbitro dice no.

69' Esce Gabigol, entra Felipe Anderson.

66' Non ce la fa Lars Bender che zoppicava da un po'. Entra Proemel.

64' GABRIEL JESUS!! Cross in mezzo di Renato Augusto, riesce ad anticipare Horn e difensore, ma non ha più spazio per inquadrare lo specchio della porta e manda fuori.

62' RENATO AUGUSTO!! Ci prova con un tiro dalla distanza che finisce a lato. Horn sembrava comunque essere in traiettoria.

60' Brasile che non ha prodotto nulla a parte il gol di Neymar. Germania che ora punta seriamente a ribaltare le sorti del match.

58' Cross al centro di Toljan, Meyer in girata scocca un diagonale che non lascia scampo a Weverton. Uno a uno.

58' MEEEEEEEYEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!! LA PAREGGIA LA GERMANIA!!!!!

52' Partita che riprende sui ritmi compassati del primo tempo.

48' Ammonito ora Selke.

45' Si riparte!

23.17 Brasile dunque in vantaggio, in una partita che è stata combattuta solo nelle fasi centrali del primo tempo. Per il Brasile si registra solo la punizione di Neymar, Germania molto sfortunata con ben tre traverse, ma nel secondo tempo dovrà essere più costante.

46' Finisce qui il primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Ammonito Gabriel Barbosa per una trattenuta su Sven Bender.

40' Germania che dopo il furore immediatamente successivo alla rete è nuovamente calata.

34' TERZA TRAVERSA DELLA GERMANIA!! Davvero incredibile la sfortuna tedesca, stavolta è Sven Bender a centrare il legno di testa.

33' Gabriel Barbosa spreca ora un contropiede sbagliando il passaggio.

31' MEYER!! Sul corner Meyer riesce a scoccare un tiro parato in tuffo da Weverton.

30' ALTRA TRAVERSA PER I TEDESCHI!! Calcio di punizione molto teso su cui si avventa Suele, il cui tiro a botta sicura viene deviato sulla traversa.

30' Ammonito ora Zeca.

29' Chissà che la rete non riesca a far accendere una partita fino ad ora molto noiosa.

26' Il giocatore del Barcellona scocca un tiro che sfiora la traversa e si insacca, nulla da fare per Horn.

26' NEEEEEEEEEEYMAAAAAAAAAAAAARRRRRRR!!!!!!! CHE PUNIZIONE MAGISTRALE!!

23' Sul cross da calcio d'angolo lisciano tutti. Renato Augusto riesce a prenderla, ma è sbilanciato e la palla esce di molto.

22' Partita che stenta a decollare.

16' Buona palla recuperata da Renato Augusto, che ottiene un fallo.

13' Buona palla per Luan, che era stato smarcato in area da un cross dalla destra, ma il tiro è stato ribattuto da un colpo di testa di Sule.

10' BRANDT!! LA TRAVERSA!! Illumina il Maracana il talento tedesco con un destro da fuori improvviso.

9' Partita bloccata, nessuna delle squadre per ora riesce a prevalere.

5' Uscita spericolata di Weverton, che però riesce a fermare Klostermann. Non aveva ripiegato Rodrigo Caio.

3' Ci prova ora Brandt, ma la scivolata di un difensore non gli permette di prendere bene la mira e calcia fuori.

1' Douglas Santos è una vecchia conoscenza della Serie A. È passato infatti per l'Udinese.

0' È iniziata la finale.

22.29 Tutto pronto in campo per l'inizio.

22.24 Inni Nazionali.

22.23 Finale inedita nella storia delle Olimpiadi.

22.20 Manca davvero poco ormai all'inizio del match.

22.14 Germania che non può vantare in attacco un Neymar, ma si affiderà al talento di Meyer e Brandt, rispettivamente giocatori di Bayer e Schalke.

22.08 Tanti occhi anche su Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, che ha grande mercato e sarà uno degli osservati speciali.

22.02 Speranze del Brasile che ovviamente poggiano sul calciatore di maggior talento, ovvero Neymar. Il giocatore del Barcellona avrà gli occhi di tutto il mondo addosso.

21.57 La Germania spera di ripetere il Maracanazo della nazionale maggiore di due anni fa. Squadra forse meno talentuosa del Brasile, ma che vanta giocatori di assoluto spessore, come Ginter, Lars e Sven Bender.

21.53 Il Brasile vuole un medaglia a tutti i costi, dopo la delusione del Mondiale e della Nazionale femminile. Sarebbe il primo oro olimpico nel calcio maschile del Brasile nella storia delle Olimpiadi.

21.49 Brutto tempo ora al Maracana, dove i tifosi iniziano ad affluire numerosi.

21.46 Nigeria che ha portato a casa la medaglia di bronzo, battendo l'Honduras qualche ora fa nella finale terzo/quarto posto.

21.44 Anche la Germania ripropone in campo gli stessi undici vittoriosi contro la Nigeria.

21.42 Brasile che conferma la squadra vincente in semifinale.

21.36 Arriva dunque il momento di assegnare la medaglia d'oro del calcio maschile, dopo tanta fatica una tra Brasile e Germania vedrà coronati i propri sforzi.

21.31 Buonanotte a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in diretta Brasile-Germania, finale per la medaglia d'oro nel calcio maschile a Rio 2016.

Sarà il delirio al Maracanã, enorme teatro dell'attesissima finale. Lo stadio, nonstante la forte riduzione da 160 mila a 78 mila posti, offrirà stasera una cornice di pubblico spettacolare, per provare a spingere il Brasile alla prima medaglia d'oro olimpica nella storia del calcio maschile.

Il Brasile vuol fare la storia. Dopo tre argenti, per la Nazionale di Rogerio Micale è arrivata l'ora di vincere la medaglia d'oro. Si gioca infatti in casa e i brasiliani tutti vogliono una gioia dal calcio, dopo i fallimenti al mondiale e quello della Nazionale femminile. La più grande paura però è proprio quella di un altro "Maracanazo". Davanti infatti i sudamericani si ritroveranno davanti la Germania. Non è lo stesso 11 dello storico 7-1 mondiale, ma i panzer fanno comunque paura. Dopo un avvio stentato, la Selecao ha però trovato la quadratura del cerchio, facendo dimenticare gli 0-0 con Sudafrica ed Iraq. Tre vittorie di fila, di cui due nette. In semifinale l'Honduras è stato letteralmente ricoperto di gol, ben sei, con a segno i super talenti Neymar e Gabriel Jesus (doppietta per lui). Una rosa ricca di talento e ben equilibrata, con Neymar, Marquinhos e Walace a fare da colonna vertebrale. Sembra essere tutto pronto per un trionfo.

Di fronte però il Brasile avrà una Germania che non intende restare a guardare. I panzer faranno di tutto per guastare la festa ai sudamericani... di nuovo. Il 7-1 o Maracanazo è ancora ben impresso nella memoria di tutti i brasiliani e i tedeschi vogliono ripetere l'impresa, anche se stavolta il pronostico e la qualità della rosa pendono nettamente dalla parte della Selecao. Anche la Nazionale di Hrubesch ha iniziato con due pareggi, ma ricchi di gol: 2-2 col Messico e 3-3 con la Corea del Sud. Una volta oliati i meccanismi difensvi, la Germania non si è più fermata, 10-0 alle Fiji, 4-0 al Portogallo e 2-0 alla Nigeria. La squadra è ricca di giocatori di spessore, Sven e Lars Bender, il portiere Horn, Ginter, Sule e la coppia Meyer-Brandt per la fase offensiva. Una squadra rocciosa dunque, ma con talento anche davanti, per provare a ripetere l'impensabile ribaltone.