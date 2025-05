Il Motomondiale torna in azione questo fine settimana con il Gran Premio del Regno Unito, ufficialmente il Gran Premio TISSOT del Regno Unito. La data è anticipata di qualche settimana rispetto al solito, ma riporterà una feroce battaglia per le tre classi più famose su due ruote.

La data è cambiata e la categoria continua a cambiare. Ma se una cosa non è cambiata, è chi è al timone: Carmelo Ezpeleta. L'amministratore delegato di Dorna Sports è stato intervistato dal media italiano GPOne, una chiacchierata prima della sua assenza dall'evento di Silverstone a causa di "una piccola operazione". Sarà la prima volta che si assenterà da quando ha assunto il suo ruolo nel Campionato del Mondo, quando la Dorna acquistò il campionato prima del Gran Premio del Giappone del 1992.

"So che ci sono molte speculazioni, ma se rimango in salute, vorrei continuare per altri due o tre anni. Questo è il mio piano. Mi sento a mio agio nella mia posizione e ho acquisito molta esperienza. Senza lavoro, crollerei", ha risposto alle voci di un suo "farsi da parte". "Ho partecipato a più di 500 GGPP consecutivi da quando è arrivata la Dorna (...) Ma tra tre settimane tornerò al lavoro al Mugello, sentendomi rinvigorito. Forse inizierò anche a correre".

Il calendario e le sue variazioni

Se c'è una cosa che è sempre al centro dell'attenzione è il luogo in cui si svolgerà il campionato ogni anno. Nel corso degli anni, i calendari si sono ampliati, dando opportunità a Paesi che hanno dovuto abbandonare o, a volte, a Paesi che sono nuovi entrati.

La MotoGP visiterà Balaton in agosto. | Foto: Autosport.

Sono 22 le gare previste per la stagione 2025 del Campionato mondiale di MotoGP, e una di queste sarà il ritorno dell'Ungheria nel circus. Questa volta, la serie visiterà il nuovo circuito Balaton Park di 4,115 km e 16 curve, di proprietà dell'ex pilota di F1 Chanoch Nissany e inaugurato nel 2023 nella città di Balatonfőkajár.

Nonostante le notizie - non molto positive - sull'arrivo della pista in tempo per i test, previsti per il 22, 23 e 24 agosto, Ezpeleta ha confermato che la MotoGP arriverà in terra ungherese nei tempi previsti.

"Salvo imprevisti, tutti i gran premi in programma si svolgeranno quest'anno. Il nostro staff è stato lì [in Ungheria] questa settimana, e i lavori saranno terminati in tempo. Non siamo preoccupati, soprattutto perché l'ultimo fine settimana di luglio ci sarà anche il campionato mondiale Superbike", ha dichiarato ai media.

Goianas accoglierà la MotoGP nel 2026. | Foto: Red Bull

Guardando al 2026, e senza conoscere il futuro del Gran Premio d' Argentina, il Sud America accoglierà la MotoGP con il Gran Premio del Brasile. Il ritorno della Repubblica Federativa del Brasile dopo 22 anni - allora noto come Gran Premio di Rio de Janeiro - si svolgerà all'Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, nello stato di Goiás. Lo ha annunciato la MotoGP, in attesa del calendario ufficiale per il prossimo anno.

Ezpeleta lo ha ribadito e si rallegra del ritorno:"La visita in Brasile per il 2026 è fissata, non c'è spazio per la discussione. Non c'è bisogno di apportare molte modifiche alla pista, ma le strutture saranno completamente rinnovate. Abbiamo fatto la presentazione a marzo con il governo dello Stato di Goias".

Arabia Saudita, è davvero un Paese candidato per la MotoGP?

Uno scorcio di come sarà il futuro GP dell'Arabia Saudita| Foto: Qiddiya

Negli ultimi anni il Regno dell'Arabia Saudita si è fregiato dell'etichetta di aver ospitato diversi eventi motoristici: tra questi, il Gran Premio dell 'Arabia Saudita di Formula 1 dal 2021, il Rally Dakar dal 2020 o il Formula E Diriyah ePrix dal 2018.

Tuttavia, un nuovo progetto nazionale potrebbe essere la lettera d'invito per la Coppa del Mondo di Motociclismo a venire nel Paese saudita. Lo Speed Park di Qiddiya City sarà un circuito progettato come un grande parco divertimenti, con diverse configurazioni, 21 curve, più di 80 garage e la curva più alta del mondo, la Blade (curva 1). Il tracciato è destinato a ospitare la F1 dal 2028 - lasciando il circuito di Jeddah Corniche - e potrebbe invogliare la MotoGP.

In questo caso, Ezpeleta fa il punto sullo stato della categoria e su una possibile trasferta a Qiddiya:"L'inaugurazione è prevista per il 2028, ma potrebbe anche essere per il 2029. È un progetto indescrivibilmente complesso, che mette in ombra tutto il resto. Finché non sarà completato, la F1 continuerà a correre sul circuito di Gedda.

Cambiamenti all'orizzonte per la Moto3

2028 data chiave per il cambiamento della Moto3. | Foto: MotoGP

GPOne commenta la paura nel paddock, soprattutto tra i team più piccoli della classe inferiore, di non potersi più permettere il Campionato del Mondo. Inoltre, il timore sconfina nella possibilità di rimanere una categoria limitata all'Europa, come nel caso del Campionato del Mondo MotoE, per risparmiare sui costosi viaggi (soprattutto quelli in America).

Le complessità e i cambiamenti nelle categorie superiori - la cilindrata della Moto2 alla fine dell'ultimo decennio e il ritorno della MotoGP a 850cc dal 2027 - si ripercuoteranno sulla Moto3. Il passaggio ai motori bicilindrici da 500cc, abbandonando i 250cc a 4 tempi, è stato rimandato, mentre le trattative per realizzarlo sono ancora in corso.

Le parole di Ezpeleta e il risultato finale di questa nuova idea potrebbero suscitare l'interesse di marchi come Yamaha. "Vogliamo aumentare la cilindrata delle moto della Moto3 a causa dell'innalzamento del limite di età e della maggiore altezza dei piloti. Stiamo parlando con diversi produttori per la progettazione delle nuove moto. Probabilmente opteremo per moto di serie costruite da un solo costruttore, ma i colloqui non sono ancora conclusi. I nuovi regolamenti non entreranno in vigore prima del 2028", ha commentato.