È trascorso un altro fine settimana di Formula 1, molto speciale per gli argentini... Questo fine settimana la categoria ha disputato il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, nell'ambito del settimo appuntamento della stagione 2025.

Tuttavia, non si è trattato di un appuntamento come tanti, né per gli italiani che commemoravano la loro quinta edizione nel 75° anniversario della F1, né per la Red Bull che festeggiava il suo 400° Gran Premio nella divisione, né per noi, gli argentini che celebravano il ritorno di Franco Colapinto in Formula 1. Un ritorno che ha avuto un'evoluzione e che ha avuto un'importanza particolare.

Un ritorno che ha avuto i suoi alti e bassi nel corso della giornata, ma che si è concluso nel migliore dei modi, con un 16° posto, in un debutto atteso da milioni di argentini e che porta con sé una pietra miliare storica.Con il suo debutto a Imola, Franco è diventato il terzo argentino a correre in più di una squadra di F1 (il precedente era Carlos Reutemann, che ha corso in 4 squadre diverse).

Foto: BWT Alpine Formula One Team

GP DI IMOLA

In una gara divertente, Max Verstappen ha condotto dall'inizio alla fine, dopo una manovra chirurgica alla curva 1 dopo la partenza, e ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, in quello che è stato il 400° GP della Red Bull in Formula 1. Lando Norris (2°) e Oscar Piastri (3°) hanno completato il doppio podio della Mclaren. Lewis Hamilton (Ferrari) e Alex Albon (Williams) hanno completato la top five.

Dal canto suo, Colapinto è stato in grado di portare a termine un buon lavoro al suo debutto con Alpine, su una nuova vettura con specifiche diverse rispetto alla Williams.

Pur non avendo avuto un buon inizio di gara dopo l'incidente subito in qualifica (un duro colpo in uscita dal Tamburello, dopo il giro veloce di apertura), è riuscito a ribaltare la situazione in gara.

Partito dal fondo dello schieramento (16°) a causa di quanto accaduto in qualifica e di una penalità (1 posto sulla griglia di partenza) dovuta a un errore di squadra in Q1, l'argentino ha iniziato la sua partecipazione al gran premio... Dopo una buona partenza, Franco ha perso due posizioni, non c'è stato bisogno di lottare e opporsi.

I ritiri di Esteban Ocon (Haas) e Kimi Antonelli (Mercedes) avrebbero restituito la posizione di partenza all'argentino, che nel frattempo aggiungeva chilometri con una vettura in cui aveva girato solo due volte.

Con un buon passo, ha saputo gestire le gomme, sia le mescole medie per allungare la sosta e andare in stop, sia le dure che non mostravano la resistenza prevista, basandosi su questa strategia ha completato i 63 giri della prova.

Negli ultimi giri ha avuto la possibilità di risalire, dopo diversi attacchi da parte di Lance Stroll (Aston Martin / 15°) e Liam Lawson (Racing Bulls / 14°), ma senza successo, alla fine ha mantenuto la sua posizione originale.

Foto: Squadra di Formula Uno BWT Alpine

Franco Colapinto:

"L'obiettivo era finire, complicato partire da dove eravamo partiti, ma abbiamo fatto del nostro meglio, con una strategia leggermente diversa, che abbiamo cambiato nel corso della gara, quando abbiamo visto che la gomma media mi teneva un po' di più, sono stato uno dei più lunghi con quella media nel primo stint.

Poi abbiamo fatto una sola sosta quando ho messo le gomme dure, ma un paio di giri dopo è arrivato il vsc e niente, mi è dispiaciuto un po' per questo, ma è stato un po' un peccato. Un po' di rammarico per questo, ma credo che tutto sommato sia stata una giornata positiva.... La strategia è stata buona, anche se la gara era un po' contro di noi".

Alla domanda sulla vettura, Colapinto ha risposto così:

"Bene bene positivo, ad ogni sessione, anzi ad ogni giro che ho fatto, mi sentivo sempre più a mio agio con la macchina, avvicinandomi un po' di più a Pierre, che è un po' un punto di riferimento per la squadra, quindi era quello a cui puntavo.

Ogni volta che guardavo i dati cercavo di capire un po' di più la macchina, come guidava lui, è una macchina complicata da guidare, molto diversa dalla Williams, a cui ero abituato, quindi sono sicuro che nelle prossime gare sarò un po' più deciso".

La prossima tappa? Il prossimo fine settimana è Monaco.