Gp Catalogna: Riassunto delle libere Moto3

Moto3 che va in archivio nella sua prima giornata in pista, sempre nel ricordo di Jason Dupasquier vivo nei cuori e nella testa dei piloti.

Prima sessione che vede protagonista Garcia davanti a tutti con il tempo di 1:48:467. Un tempo difficile da battere e al quale nessuno si avvicina. Secondo, staccato di 231 millesimi, Guevara suo compagno di squadra e doppietta GASGAS. Terza casella per Salac su Honda e ritardo di 373 millesimi. Quarto un McPhee che sembra aver ritrovato vantaggi dal Mugello. Quinta casella per un ottimo Rodrigo, pilota che sta tornando veloce e competitivo. Sesto un ottimo Fenati, chiamato a cancellare il Mugello e cercare di fare gara diversa e più vicina ai primi. Solo settimo il trionfatore del Mugello Foggia e la sua Leopard, ottavo Masia e il padrone di casa vuole mettere le mani sul suo circuito, nono Antonelli da cui aspettiamo una qualifica diversa dalle ultime e decimo Nepa.

Nella seconda sessione, ecco lo stacco di Rodrigo: 1:47:950 e super tempo a livelli di qualifica. Seconda casella per un Binder che torna a farsi vedere e si stacca di soli 78 millesimi e vedremo se confermerà tutto in qualifica. Terzo Fenati con 258 millesimi di ritardo e attenzione al nostro pilota che deve rivedere qualcosa nelle terze libere e studiarsi il Q2. Quarta casella per Guevara in Q2 questa volta e Mugello assolutamente dimenticato. Quinto Sasaki: l'autore dell'incidente con Dupasquier riesce a cancellare brutte sensazioni (quanto possibili) e centra un buon risultato. Sesta casella per un Alcoba ancora non perfetto, settimo Migno che riscatta le lacrime del Mugello. Ottavo Suzuki meglio nel pomeriggio come per Migno e nono Nepa in Q2 meritato. Decima casella per Antonelli e la Tigre in Q2 potrebbe essere un poleman, ma deve sistemare cose in terza sessione come Fenati.