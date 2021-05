Gp Mugello: Inno di Mameli per Foggia

Un Mugello che parte decisamente bene con inno italiano che risuona sulle colline toscane per Foggia. Una preghiera ovvia a Dupasquier, il quale lotta ancora per la vita all'ospedale di Firenze e speriamo davvero possa tornare il prima possibile con noi.

Ma la gara è stata bellissima. Una prestazione di gruppo con quindici piloti che partono forte e tengono la gara in gruppo. Alla fine la spunta il nostro Foggia e prima vittoria per la Leopard che trionfa per la prima volta. Foggia fa una gara bellissima e tra ultima curva e rettilineo e San Donato costruisce la sua vittoria in questo tratto ed è bravissimo a riprendersi. Secondo al fotofinish un ottimo Masia: catalano che dimostra la sua grinta e il suo cuore e fa una gara attesa e bravo a sfruttare scie.

Terzo posto per Rodrigo nella sua versione migliore: guida pulita e per lui è una notizia e podio per il team Gresini. Bravissima KTM con Sasaki che riscatta la paura della qualifica e i pensieri brutti al contrario di Acosta che chiude ottavo per un track limit.

Quinta casella per un Binder che rimonta e che prova a guidare la gara per alcuni tratti. Sesto Fenati: Romano fa una bella gara, lotta per la vittoria, ma in mezzo al gruppo all'ultimo giro crolla. Settimo un ottimo McPhee che esce in gara il suo forte carattere. Nono un ottimo Garcia che rimonta una qualifica pessima e decimo Suzuki, il quale crolla nella seconda parte di gara.