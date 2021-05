Gp Mugello: Pole di Quartararo e quarta consecutiva

Qualifiche della MotoGp che hanno slittato il loro orario per l'incidente di Dupasquier durante le qualifiche della Moto3. Il pilota francese è stato portato in ospedale a Firenze, ma non si hanno certezze sulle sue condizioni. Q1 che ha regalato i tempi migliori per Marquez, stoico nel dolore e imbottito di farmaci e Aleix Espargaro per una Aprilia che sfonda il Q2. Fuori dal Q1, in modo incredibile, Vinales e la Yamaha. Rossi nono nel Q1 e di nuovo nelle retrovie in griglia.

La pole position la prende il solito Quartararo: quarta di fila per il pilota Yamaha che precede Bagnaia, il quale riesce a piazzare la seconda casella sulla bandiera a scacchi. Terza casella per Zarco e per il pilota italiano essere nella morsa di due francesi, specie quello della Pramac parecchio spericolato, potrebbe non essere la cosa migliore.

Quarta casella per Aleix Espargaro e una Aprilia che torna protagonista al Mugello. Solo quinto un Miller per nulla al massimo e in calo assolutamente netto. Sesto Binder e settimo Oliveira e per KTM risultato importante nel loro progetto con due piloti molto presenti. Nono Mir, il quale salva il salvabile e ottavo Rins per le due Suzuki non ancora al meglio. Decimo il nostro Morbidelli in una qualifica davvero sottotono.

Domani gara alle 14 e occhio ad una pista che potrebbe rivelarsi molto poco amica della Ducati, nonostante il lungo rettilineo.