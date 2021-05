Gp Mugello: La pole va a un Suzuki fantastico

La pole position del Mugello in Moto3 racconta una bellissima storia. Poleman di giornata è Suzuki: Tastu parte dal Q1 e lo chiude dominandolo in 1:56:875. Nella stessa qualifica, passano in Q2 anche Toba, Acosta (grande delusione delle libere di ieri) e un Antonelli che paga una terza sessione parecchio in ombra.

Suzuki allora decide di ripetersi e si piazza in pole al termine del Q2 con il tempo di 1:56:001 e ringrazia una sessione stoppata dalla bandiera rossa per un incidente. Seconda casella per un Acosta che regala anche lui una Q2 di altissimo livello e occhio a questi due li davanti che possono anche mettere una marcia in più. Terza casella per il favorito Rodrigo: una qualifica non perfetta e una gara che dovrà mettersi in ottica di gestire.

Quarta posizione per il nostro primo italiano Foggia: Dennis è veloce e la sua moto sembra seguirlo in questo weekend toscano. Quinto un ottimo Masia che rimette a posto se stesso e torna a lottare e sesto Alcoba e il pilota spagnolo deve prendere confidenza con una pista come il Mugello. Settimo un ottimo Fenati e attenzione al nostro pilota di rincorsa, ottavo Antonelli e bisogna capire il suo passo gara. Nono un McPhee ancora non perfetto in qualifica, mentre decimo Sasaki.

Solo diciasettesimo il vincitore del 2017 Migno su una pista che permette comunque il recupero. Domani gara alle 11:00 e si profila la solita gara di gruppo, anche se come detto i primi due non sono per nulla piloti lenti.