Gp Mugello: Bagnaia show al Mugello nella seconda sessione

Il Mugello è Rosso. Vola il Rosso della Ducati e una moto italiana torna ad infiammare. La moto è quella di Bagnaia: Pecco da Chivasso mette a referto il miglior tempo in 1:46:147 e abbassa sensibilmente i tempi della mattinata. Seconda casella per Rins: la Suzuki si stacca di soli 71 millesimi e non è una notizia che la moto azzurra giapponese vola al Mugello.

Terza la Yamaha Petronas di Morbidelli e attenzione a delle qualifiche che potrebbero tingersi di Italia. Quarta casella per un Quartararo che migliora la mattinata, ma sembra ancora lontanuccio da se migliore. Quinta casella per un ottimo Binder e una KTM che finalmente si fa vedere dopo essere scomparsa in mattinata. Sesto un ottimo Oliveira ed ennesimo Q2 preso per il portoghese che dimostra di stare entrando nei meccanismi.

Settima la migliore Honda è ancora Nakagami e LCR dimostra il suo ottimo lavoro, mentre ottava l'Aprilia di Aleix Espargaro dopo una mattinata dove erano arrivate prestazioni non perfette. Nono Miller e la sua Ducati sembra ancora leggermente in ritardo e decimo Zarco in Q2 e sempre pericoloso.

Da cancellare le prestazioni di Rossi e di Marquez, mentre attenzione ad un Mir davvero molto altalenante in queste due sessioni.