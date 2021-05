Gp Mugello: Vola Vinales nelle prime libere

Prime libere sul bellissimo tracciato del Mugello all'ombra delle verdi colline toscane. La pista preferita dai piloti, a loro stessa ammissione, sorride a Vinales. Bellissima prova della Yamaha in 1:46:593. Un bellissimo tempo su pista non adattassima alla Yamaha. Seconda casella per Zarco staccato di 300 millesimi circa e migliore delle Ducati in pista come a Le Mans. Terza casella per Rins e una Suzuki che dimostra di essere forte nelle piste guidate.

Quarta casella per il campione del mondo Mir molto migliorato rispetto alla Francia, quinto un ottimo Morbidelli su una pista che conosce giocando in casa e che deve mostrare di poter tentare tempo da pole. Sesta casella per un Bagnaia che deve rimettere a posto un Le Mans sottotono e settimo Pirro con la Ducati sempre e dimostra di essere un gregario che meriterebbe una sella.

Ottava casella per un Quartararo non perfetto, ma nelle prime libere non si scompone mai. Solo nono Miller, ma da aspettarsi diversamente nel pomeriggio. Decimo Oliveira e KTM che dimostra di saper girare ad ottimi livelli.

Crollo delle due Aprilia: ci aspettavamo sicuramente di più dalle due moto italiane che hanno provato molto con Dovizioso nella settimana. Sedicesimo un Marquez non perfetto, mentre diciasettesimo Rossi in calo netto rispetto a due settimane fa.