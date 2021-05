Gp Mugello: Prime a Migno, seconde a Binder

In archivio le due sessioni di libere della Moto3 con spazio all'Italia protagonista.

Nella prime sessione è Migno il più veloce in 1:57:724. Un gran tempo considerando che Fenati, il quale chiude secondo, si distacca di 495 millesimi per la doppietta italica. Terza casella per un Masia in ritardo di 663 millesimi, ma di alto livello. Quarto il nostro Antonelli e terzo italiano nei primi quattro. quinto un Binder positivo, sesto un Oncu che sembra essersi ritrovato e settimo Foggia a livelli più suoi. Solo ottavo McPhee che continua una stagione complessa, nono Salac grande protagonista a Le Mans e decimo Rodrigo.

Seconda sessione dove miglior tempo per un Binder cattivo e prepotente che abbassa il tempo in 1:56:661. Seconda casella per un ottimo Foggia, staccato di 196 millesimi, e attenzione ad una Honda grande protagonista del Mugello. Terzo si rivede McPhee dopo la mattinata anonima e nelle retrovie. Quarto Fenati che dimostra una classe da categoria decisamente superiore in questa stagione, quinto un Rodrigo in Q2, ma resta da capire che gara potrebbe fare l'argentino. Sesta casella per Suzuki e bella notizia per Tastu che si riprende nella seconda sessione, settimo Oncu di nuovo positivo e bella conferma e ottava la Tigre Antonelli in Q2 e possibile poleman. In caduta alla nona casella Migno che soffre e attenzione alle condizioni delle libere due in quanto più simili alle qualifiche e decimo un ottimo Masia che sfonda il Q2. Bene undicesimo Riccardo Rossi dopo il podio in Francia.