Gp Spagna: Pole di Suzuki in Moto3 

La prima pole dell'anno e il ritorno di un pilota che mancava da troppo tempo. Pole position in Moto3 per Suzuki al Gp di Jerez: il giappo riccionese torna a volare in 1:45:807 e mette a referto la sua prima pole dopo molto tempo. Seconda casella per Alcoba, anche lui tornato a ottimi livelli e terza casella per il poleman in Portogallo Migno e Italia che dimostra di lottare.

In Q1, tempi migliori regalati da Acosta (alla sua prima volta in Q1 e miglior tempo, Guevara atteso pure lui, Tatay e lo stesso Alcoba. Fuori dalla Q2 erano rimasti Foggia e Nepa e lo stesso Toba, da cui aspettarsi il Q2.

Nelle seconde qualifiche, oltre i primi tre, si segnala il quarto posto di Rodrigo e il pilota argentino conferma di essere su un circuito dove può essere protagonista. Quinta casella per il nostro Fenati e decisamente meglio per una gara che potrebbe vederlo a lottare per il vertice e partire bene aiuterebbe e non poco, sesto McPhee: animale da qualifica lo scozzese e lo dimostra anche questa volta, ma in gara lo attende qualcosa di più. Settimo Binder, ma Darryn e la sua Honda sono binomio da rimonte e attenzione allo scatenato pilota africano. Ottavo un ottimo Sasaki, nono Antonelli e per il nostro pilota servirà tirare fuori la sua indole tigresca. Decima casella per un ottimo Oncu.