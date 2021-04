Gp Spagna: Prima sessione ad Antonelli, seconda a Rodrigo

Due sessioni di libere della Moto3 che regalano una bella prova dell'Italia in un duello tra Antonelli e Rodrigo. Prima sessione che sorride alla tigre italiana in 1:46:319. Rodrigo chiude secondo staccato di 169 millesimi e in ritardo. Terza casella per Dupasquier con 212 millesimi di ritardo per un pilota che dimostra di volare con i tempi. Quarta casella per Masia, quinto Oncu per due piloti molto positivi in mattinata e meno nella seconda sessione. Sesta casella per un ottimo Foggia, settimo Migno in cerca di conferme dopo il Portogallo e nono un altro italiano come Nepa, intervallati dall'ottavo posto di Binder. Decima casella per Fenati.

Seconda sessione migliorata con miglior tempo di Rodrigo in 1:45:651. Seconda casella per Antonelli con 256 millesimi di ritardo e brutta notizia in vista del Q2 di domani per la lotta alla pole. Terza casella e 409 millesimi di ritardo per Fenati, decisamente salito di livello nel pomeriggio e quarto Dupasquier in Q2 e attenzione al pilota svizzero di KTM. Quinta casella per un Darryn Binder che risale la china dalla mattinata e sesto uno Yamanaka per ora rivelazione il giovane giapponese. Settima casella per Migno, ma in vista delle qualifiche i tempi vanno decisamente migliorati, ottavo Acosta redivivo dopo una mattinata anonima sul circuito di casa e nono Oncu, in Q2 il turco ma da rivedere. Decimo posto per Masia in Q2. Crollo di Nepa dopo la mattinata e senza grandi sprazzi di idee McPhee.