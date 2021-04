Gp Portogallo: E' Pole italiana con Migno in Moto3

Pole position italiana nella Moto3. Una grande prestazione del nostro Migno che si prende la prima casella e guarda tutti dall'alto nella gara di domani e potrebbe essere un buon segno per scappare.

Nel Q1 fanno la voce grossa Fenati: il nostro pilota vince la sessione in 1:48:845 ed entra in Q2 assolutamente meritato, dopo le libere di ieri. Lo seguono Sasaki con 135 millesimi di ritardo, Salac, Fernandez come piloti in Q2.Crollo di Toba che non passa il taglio e dimostra che, dopo il Qatar, scompare.

Nel Q2, dominio italiano con la pole di Migno in 1:47:423 e adesso rimane da capire che gara può mettere in cascina dopo la pole se di fuga o se dovrà lottare in gruppo. Seconda casella per Foggia ed è doppietta italiana: 149 millesimi il ritardo, ma il divertimento in Moto3 pare bello. Terzo un Alcoba davvero salito di livello in questo Portimao.

Quarta casella per Garcia e brutto cliente se parte da dietro come Rodrigo in quinta posizione che in termini di carenate non ne risparmiano. Sesto McPhee e salva una brutta sessione di libere, in particolare la seconda e non passa per il Q1. Settimo un Oncu sempre pericoloso e da seguire e solo ottavo Binder, ma attenzione ad un pilota da rimonte. Nono il rookie Artigas, altro pilota uscito bene dalle terze libere e decimo Sasaki. Quattordicesimo Fenati, dopo il bel Q1 dominato.