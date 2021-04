Gp Portogallo: Prime a Oncu e seconde a Rodrigo in Moto3

Prime due sessioni di libere che vanno in archivio anche in Moto3. Nella prima sessione, assoluto protagonista Oncu in 1:56:978. Il pilota turco mette la sua KTM davanti a Salac, il quale chiude secondo a 47 millesimi di ritardo. Terza casella per McPhee, in ritardo di quasi mezzo secondo dai primi due. Quarta casella per l'indonesiano Andi, quinta per un Binder in leggero ritardo. Sesto un ottimo Fenati ed era ora per Romano mostrare qualcosa, settimo Migno che vuole fare un agara diversa e, magari, vincerla dopo due gare in Qatar dannate. Ottava casella per Garcia che continua a stupire in Moto3, nono Suzuki ed eccolo Tastu versione qualifiche e decimo Kunii.

Seconda sessione bagnata e fortunata per Rodrigo: il pilota argentino si piazza davanti con il tempo di 1:49:538 e abbassa decisamente quello della mattinata suo e di Oncu. Seconda casella per il nostro Migno: molto veloce il nostro pilota e Q2 assolutamente meritato, ma pesa il ritardo di 476 millesimi. Terzo il redivivo Masia, scomparso nella mattinata. Quarto Garcia, ma attenzione a tempi abbastanza vicini tra il secondo e il quinto, occupato dal nostro Fenati. Sesta casella per il leader mondiale Acosta, Tastu Suzuki settimo entra in Q2, dopo il Qatar pessimo e ottavo Dupasquier, sempre trai primi. Nona casella per Foggia e decima per la Tigre Antonelli.

In Q2, al momento, Rodrigo da leader, Migno, Masia, Garcia, Fenati, Acosta, Suzuki, Dupasquier, Foggia,Antonelli, Binder, Oncu, Guevara e McPhee.