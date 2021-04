Gip Doha: pole position di Masia in Moto3

Moto3 che consegna la griglia di partenza del Gp di Doha. Bella prova del solito Masia che si prende una pole bella e per nulla banale. Seconda casella per un ottimo Garcia e attenzione al giovane spagnolo lì davanti.



Terza casella che vede un Alcoba che rilancia ambizioni importanti di classifica e merita attenzione. Quarta casella per un Rodrigo già lanciatissimo nelle libere e che migliora una gara uno in ombra. Stupisce Suzuki in quinta casella per un Tastu che vuole cancellare gara uno opaca e che lì davanti potrebbe scappare via. Sesto un ottimo Migno, dopo un Q1 vinto e dominato e attenzione al nostro pilota.

Solo settimo un Binder e ottavo McPhee, due da cui dopo le libere ci si aspettava altra posizione e altra qualifica. Nona casella per Acosta: partenza un po’ indietro per il pilota KTM rispetto a settima scorsa e gara di rimonta per il rookie. Decima casella per Guevara. Solo dodicesimo Antonelli, mentre Foggia, secondo in Q1, sparisce dalle prime file.