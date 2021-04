Gp Doha: Recap delle prime sessioni Moto3

Moto3 che ha definito le prime due sessioni di libere sul circuito di Losail nella sua seconda settimana. Un atto secondo che ha visto, nella prima sessione, volare Masia in 2:05:360. Il vincitore del primo atto tiene il passo migliore e stacca Foggia di 562 millesimi ed è un mezzo secondo che dice tutto sul lavoro KTM. Terza casella per Salac, staccato di 795 millesimi, ma occhio al pilota ceco. Quarta casella per McPhee da verificare in gara, ma sempre molto veloce e quinto il rookie indonesiano Andi Farid Izdihar. Sesta casella altra sorpresa con Kunii e settimo Artigas, dopo l'incidente scellerato della scorsa gara. Ottavo il buon Toba, nono il nostro Fenati e decisamente meglio Romano e decimo chiude Guevara, altro pilota da tenere in osservazione.

Seconda sessione con Binder migliore in pista in 2:04:781 e secondo Garcia e occhio a due piloti, in chiave qualifica, che se sono veloci possono dare fastidio. Terza casella per il migliorato Rodrigo e quarta per un ottimo McPhee. Quinto posto per Suzuki che deve cancellare gara uno e sesta casella per Masia, in calo rispetto alle prime sessioni e leggermente più veloce, ma davvero di pochissimo. Migliora Guevara settimo e con un tempo molto meglio, ottava casella per Alcoba, solo nono Acosta, ma in crescita con la sua KTM e decimo Fenati.

In Q2, al momento, Binder con Rodrigo, McPhee, Masia, Guevara, Alcoba, Garcia, un ottimo Fenati, Suzuki alla prima Q2 stagionale, Yamanaka, Toba, il nostro Antonelli, Dupasquier, Salac. Q1 provvisorio per Migno e Foggia.