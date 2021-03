Gp Qatar- Pazza gara della Moto3: Doppietta KTM con Masia vincitore

Pazza gara al tramonto in Moto3. E' dominio della KTM con una doppietta che sa di una stagione che rischia di essere molto bella per la casa austriaca in questa classe. La vittoria va ad un Masia bravissimo a tenere contatto con i primi da subito e a frenare quel suo istinto particolare di fare danni. Seconda casella per Acosta: alla faccia del rookie arrivato dal CEV verrebbe da pensare. Il ragazzo incanta e mette nella situazione di doverlo seguire in modo molto attento e offre una seconda alternativa a KTM per nulla male.

Terza casella per il poleman Binder, fregato da un motore Honda che dimostra di patire molto soprattutto sul lungo rettilineo prima di curva uno del Qatar. Quarta casella per Garcia, autore di una rimonta davvero pazzesca dalle retrovie. Solo quinto un Rodrigo che avrebbe meritato sorte diversa in una gara che lo ha visto lottare subito.

Sesta casella per un Antonelli che sembrava non averne: difficoltà evidenti per la Tigre nella metà della gara dove è scivolato dopo il decimo posto e ha tentato una rimonta impossibile, per quanto nel penultimo giro era balzato in testa. Settimo Guevara e altro rookie a cui occhiata va data per un pilota che può essere protagonista. Ottavo Toba che in Qatar diverte e si diverte parecchio, nono Suzuki e il nostro giappo-riccionese rimonta in una gara dove partiva ultimo in griglia e decimo Dupasquier.

Caduta di Sasaki al penultimo giro rovinosa per il giapponese che si stava godendo il duello podio. Caduta di Foggia per un contatto con Tatay al limite, ma caduta peggiore per Migno per una entrata al limite di Artigas.