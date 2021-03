Moto3, Qatar: prima pole stagionale a Binder

Primo weekend della stagione 2021 del Motomondiale che vede i piloti impegnati in Qatar, sul circuito di Losail.

La prima delle tre categorie che ha affrontato le qualifiche è stata, come di consueto, la Moto3. Nel primo dei due mini turni, la Q1, si sono fatti vedere Binder, Guevara e gli italiani Fenati e Rossi, che raggiungeranno i migliori (secondo i tempi combinati delle prove libere), a caccia della pole position nella Q2.

Luna alta in un bel cielo sereno per la sessione conclusiva della qualifica di Moto3 in cui si sono assegnati i primi posti della griglia di partenza, validi per la gara di domani. Ancora una volta, il tempo più rapido l’ha fatto segnare Binder, secondo posto per Guevara e terzo per McPhee. Quarto Alcoba, davanti a Masia, Toba, Rodrigo e Garcia. Primo degli italiani Rossi, nono. Antonelli decimo, Foggia tredicesimo, Migno diciasettesimo.