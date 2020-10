Moto3: McPhee vince la gara pazza di Misano

In questa domenica in cui i piloti del Motomondiale sono impegnati a Misano, la Moto3 è stata la categoria che ha dato il via alle danze con una gara ricca di emozioni.

Buono lo scatto di Ogura, che partiva dalla pole, ma in poche curve è stato Suzuki a prendersi la testa della gara, tallonato da Rodrigo. Durante il primo giro c’è da segnalare l’incidente tra Garcia, Fernandez e Vietti. Arbolino per gran parte delle fasi di gara è rimasto nel gruppo di testa, alla caccia dei primissimi. Quando mancavano 16 giri ha avuto inizio una lotta tra Rodrigo, Binder e Arbolino, mentre i giapponesi hanno pian piano perso posizioni, ma solo momentaneamente. Infatti a nove giri dal termine tutto è cambiato perché Binder è caduto e Suzuki ha recuperato varie posizioni, così come Ogura e Masia. Il più costante è rimasto Rodrigo, ma sappiamo che questo non è sufficiente per portarsi a casa la vittoria, soprattutto perchè Arenas stava cercando di risalire. Anche McPhee ha dato del filo da torcere. Gli ultimissimi giri sono stati ricchi di emozioni, in pieno stile Moto3. Scivolone di Arenas a due giri dal termine nel tentativo di rimontare ancora e ultimo giro da paura. Vicinissimi i primi tre arrivati: McPhee, Ogura e Suzuki. Quarto Alcoba, quinto Rodrigo, sesto il primo degli italiani Arbolino, settimo Masia e ottavo Fenati. Chiudono la top 10 Foggia e Migno, con Antonelli undicesimo. Rossi tredicesimo e Nepa quattordicesimo.

Rimane in testa nella classifica generale Arenas, con 106 punti, ma Ogura è secondo a solamente 5 punti di distacco