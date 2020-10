Moto3: a Misano pole di Ogura

Finalmente il Motomondiale arriva in Italia e questo è il primo dei due weekend che vedrà i piloti impegnati a Misano, sulla pista dedicata a Marco Simoncelli. La Moto3 è come al solito la prima delle categorie che affronta le qualifiche del sabato, in cui si decide la griglia di partenza del GP della domenica.

Tutto ha avuto inizio con la Q1, il mini turno che decide i 4 piloti che raggiungeranno i più veloci delle prove libere combinate che andranno a caccia della pole position. Sul circuito di casa, i piloti italiani si sono fatti sentire, in particolare Romano Fenati. Il pilota del team di Max Biaggi ha mantenuto il miglior tempo praticamente fino alla fine, quando il connazionale Arbolino ha fatto segnare il suo 1’42’’531, mettendosi davanti a tutti. Secondo posto, come già detto, per Fenati, terzo per Lopez e quarto per Rossi. Escluso dalla Q2 con un pò di delusione Antonelli, che fino all’ultimo sembrava potercela fare.

I 15 minuti della Q2 hanno portato alla conquista della pole position da parte di Ogura, conquistata negli ultimissimi secondi ai danni di Rodrigo. Terzo Suzuki, quarto Migno e quinto Fenati, che conferma il suo buon ritmo già fatto vedere durante la Q1. Solamente sesto Fernandez, che durante le prove libere aveva fatto credere di avere qualcosina in più, ma vedremo come sarà durante la gara. Settimo Vietti, ottavo Alcoba, nono Arbolino e decimo Salac. Dodicesimo Rossi, quindicesimo Foggia e sedicesimo Nepa.