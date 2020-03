GP Qatar, Moto3: prima pole stagionale per Suzuki

Un atmosfera anomala ha fatto da cornice alle prime qualifiche della stagione di Moto3 in Qatar. Qualifiche che sono iniziate con il Q1, in cui i “peggiori” classificati secondo i tempi combinati delle prove libere si devono affrontare, alla caccia dei quattro posti disponibili per accedere alla Q2 con i migliori, dove i piloti lotteranno per la conquista dei primi posti in griglia di partenza della gara.

A causa dell’elevata temperatura che, alla fine della FP3, non ha permesso ai ragazzi di migliorare i propri tempi, vari nomi di rilievo che meritano un occhio di riguardo hanno preso parte al Q1. I quattro che ce l’hanno fatta dopo questi 15 minuti sono stati: Rodrigo, Suzuki, Alcoba e Arenas.

Dopo qualche minuto di pausa il Q2 ha preso il via. A 10 minuti dal termine, in pole provvisoria c’era Suzuki, il pilota giapponese del Team SIC58Corse, che in queste qualifiche ha davvero brillato. Nessuno infatti è riuscito a migliorare il suo tempo: Suzuki si è preso la pole position davanti a Fernandez (secondo posto guadagnato all’ultimo), Arenas, Binder, Ogura, Masia, Migno, Oncu, McPhee. Chiude la top ten Tony Arbolino.

1- Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse 2'04.815

2-Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo 0.008

3- Albert ARENAS SPA Aspar Team 0.110

4- Darryn BINDER RSA CIP Green Power 0.211

5- Ai OGURA JPN Honda Team Asia 0.250

6- Jaume MASIA SPA Leopard Racing 0.271

7- Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 0.314

8- Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull 0.361

9- John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing 0.427

10- Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team 0.512

11- Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 0.528

12- Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo 0.606

13- Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 0.697

14- Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 0.771

15- Yuki KUNII JPN Honda Team Asia 1.028

16- Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 1.091

17- Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing 1.188

18- Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team 1.350