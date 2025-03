Montmelo, Moto3: battaglia fino alla fine, 4° vittoria per un Kent superlativo

Dopo la battaglia al Mugello che ha visto trionfare un decisissimo Miguel Oliveira, siamo già arrivati al GP di Catalunya, terra di motori, patria di molti dei talenti che corrono tra le fila del motomondiale.

Nella giornata delle qualifiche è stato Enea Bastianini che con il tempo di 1'50.137 sulla Honda del Team Gresini ha ottenuto la sua prima pole in carriera strappandola a Danny Kent e Jorge Navarro che qua sembra molto a suo agio, nel warm up di questa mattina infatti lo spagnolo del Team Estrella Galicia 0,0 si è piazzato in testa.

Danny Kent, che parte secondo, ha un buon margine di distacco in campionato (124 punti contro i 67 del secondo, Bastianini), tuttavia l'ambizione di battere il record britannico realizzato da Barry Sheene ed andare alla quarta vittoria di stagione potrebbe essere appetitosa, Bastianini in pole è ansioso di concretizzare in gara il suo talento, stesso discorso per Jorge Navarro.

Dalla seconda fila si farà strada Niccolò Antonelli (Honda), il romagnolo del team Ongetta ha assolutamente bisogno di trovare il giusto feeling in gara. Oliveira e Vazquez chiudono la seconda linea di partenza in griglia.

La gara

Subito problemi per il francese Masbou (Honda - Saxoprint RTG) che nel giro di ricognizione non riesce a partire e dovra iniziare la sua gara dalla pit lane.

Partenza, ottima per Danny Kent che riesce a mettersi davanti a tutti nello sprint iniziale ma è questione di una manciata di metri ed a imporre il ritmo è Miguel Oliveira (KTM del Team RedBull Ajo), fresco vincitore del Mugello. Nel mentreè già protagonista di una caduta Jakub Kornfeil

Danny Kent riesce a staccare e posizionarsi primo, dietro di lui il compagno di squadra Efren Vazquez, Antonelli, Bastianini, Navarro e Oliveira li inseguono. Le posizioni non tardano a mescolarsi e Kent viene superato da Vazquez che a sua volta viene messo dietro dalla KTM Ongetta di Niccolò Antonelli. A questo punto della gara la questione della testa è un gioco che si fa tra 8 piloti più uno più distaccato: Antonelli, Oliveira, Bastianini, Vazquez, Kent, Navarro, Ono e Binder. A 16 giri dalla fine un alfiere del Team Leopard Racing abbandona la gara a causa di una caduta, è Hiroki Ono.

Sono ormai 13 i giri restanti ed a battere il tempo adesso è il britannico e leader di campionato Danny Kent che piazza anche un nuovo record del circuito precedentemente appartenente al suo connazionale John McPHEE che proprio a questo momento della gara cade e abbandona la battaglia catalana. Kent inizia a prendere un certo margine su Bastianini e Antonelli. Un piccolo errore di Kent e i giochi sono di nuovo rimescolati, in testa quando mancano 10 giri al traguardo è Niccolò Antonelli seguio da Oliveira, Bastianini, Vazquez e Kent. Si rimescolano i piloti in testa, ma Kent non sembra riuscire a riprendere la testa della gara e rimane ancora in 5° posizione, probabilmente un problema alle gomme?

Le due Honda di Leopard Racing torano davanti con al comando di nuovo Danny Kent, mancano 6 giri alla fine e sul rettilineo Vazquez, Bastianini e Oliveira riescono a passare il britannico. Caduti intanto Guevara ed in seguito Migno del VR46 Racing Team. La gara continua con Oliveira al comando, Bastianini al seguito e Kent in coppia con Vazquez, tutti quanti sul rettilineo riescono a sverniciare Oliveira e Kent riesce a riprendersi la prima posizione, è intenzionato a tutti i costi a staccare in campionato e a riprendersi una vittoria dopo il Mugello. Ma non è facile, un battito di ciglio e al comando passa Oliveira, dietro di lui Vazquez, Bastianini e Antonelli, poi Kent. E' una battaglia solo Honda - KTM.

Ultimo giro. In rettilineo Vazquez protegge la posizione con gli artigli ma Antonelli riesce a passarlo e portarsi davanti, Kent in un gioco tattico pazzesco riesce a mettere le sue ruote davanti a tutti. Kent mantiene la prima posizione a tutti i costi e in un'incredibiile ultimo giro si prende la vittoria su Bastianini e Vazquez, per lui è il 4° trionfo stagionale, il record di Barry Sheene è sempre più vicino. G

L'inglese ora ha 149 punti su Bastianini che sale a 98 punti. La prossima gara è a Assen, il campionato sembra ormai prendere una sola direzione, ma niente è mai detto.

GP Catalunya 2015 -Classifica di gara