Sotto i Riflettori: Giacomo Calò

Nel calcio ci sono giocatori che fanno rumore e altri che fanno funzionare tutto. Giacomo Calò appartiene alla seconda categoria.

Mezz'ala , mente lucida e motore instancabile, il centrocampista del Frosinone è diventato uno degli uomini chiave della stagione giallazzurra.

In una squadra giovane e ambiziosa, la sua esperienza e la sua capacità di leggere il gioco stanno facendo la differenza.

E oggi, nel pieno della corsa alla Serie A, il suo apporto è più centrale che mai.

Gli inizi e la crescita

Nato il 5 febbraio 1997, Giacomo Calò cresce calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, dove si mette in mostra come uno dei profili più interessanti nel ruolo di centrocampista.

Il suo percorso tra i professionisti è fatto di tappe importanti, soprattutto in Serie B e Serie C, con esperienze che lo aiutano a maturare: tra queste spiccano le stagioni con il Cosenza e il Benevento, dove affina le sue qualità nella gestione del pallone, nella costruzione del gioco e nei tempi di inserimento.

Non una carriera fatta di copertine, ma di crescita costante. Calò diventa negli anni un centrocampista affidabile, intelligente, capace di dettare i tempi e dare equilibrio alla squadra.

L’arrivo al Frosinone è la sua consacrazione

Il salto al Frosinone rappresenta una svolta. Qui Calò trova l’ambiente ideale per esprimersi: una squadra giovane, dinamica, ma con bisogno di un punto di riferimento in mezzo al campo.

In questa stagione il suo impatto è stato evidente fin da subito.

Schierato mezz'ala in mezzo al campo, è diventato il fulcro della manovra: guida l’impostazione, detta i ritmi e offre sempre una soluzione pulita e di inserimento ai compagni. Ma non solo.

Rispetto al passato, Calò ha aggiunto anche il fiuto del gol e assist nei momenti chiave. Quest'anno infatti è a quota 9 gol e 14 assist in 35 presenze in campionato, per inciso stessi numeri di Valverde con addirittura un assist in più (solo che l'uruguaiano li ha raggiunti aggiungendoci anche le coppe nazionali e la Champions League). Sorge un dubbio: ma siamo così sicuri che il Pajarito Valverde sia meglio di Giacomo Calò?

Con il Frosinone che sogna la promozione diretta in Serie A, il suo lavoro è spesso invisibile agli occhi meno attenti, ma fondamentale per l’equilibrio della squadra.

È lui che tiene insieme i reparti, che trasforma il possesso in gioco, che dà ordine nelle fasi più delicate e recupera i palloni nel momento del bisogno.

Giacomo Calò non è il classico protagonista da copertina, ma è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere. La sua importanza non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di dare senso al gioco della squadra.

In un Frosinone lanciato verso un obiettivo ambizioso, il suo contributo rappresenta una delle basi più solide su cui costruire il sogno Serie A.

E se i giallazzurri continueranno a correre, gran parte del merito passerà inevitabilmente dai suoi piedi.

Perché, in fondo, ogni squadra che funziona ha bisogno di un cervello e il Frosinone ha scelto il suo.