90 minuti che pesano

Il campionato di Serie B entra nella fase decisiva e la sfida tra Frosinone e Carrarese rappresenta uno snodo importante sia per la corsa alla promozione sia per quella ai playoff.

Allo stadio Benito Stirpe, i padroni di casa partono coi favori del pronostico, ma i toscani hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate.

Frosinone: continuità e ambizione

Il Frosinone arriva a questa sfida forte di una stagione di altissimo livello.

I ciociari hanno chiuso il girone d’andata in testa e si mantengono stabilmente nelle prime posizioni della classe, attualmente al 2° posto a solamente 3 lunghezze dal Venezia.

La squadra di Massimiliano Alvini ha costruito il proprio percorso su solidità e continuità, come dimostrano anche i risultati recenti: vittoria per 2-1 contro il Modena e prestazione di livello nell’1-1 con il Palermo.

Dal punto di vista tecnico, i gialloblù possono contare su giocatori che stanno disputando una stagione da veri e propri protagonisti come Ghedjemis, Raimondo e Calò.

La squadra abbina qualità offensiva ad una buona organizzazione difensiva, con numeri importanti anche in termini di differenza reti: sono ben 67 i gol segnati e 34 quelli subiti.

In casa, inoltre, mantiene un rendimento particolarmente solido, caratterizzato da ben 10 vittorie, 5 pareggi e solamente 2 sconfitte.

Un fattore che potrebbe incidere anche contro la Carrarese.

Carrarese: leggerezza e pericolosità

Se il Frosinone è una conferma, la Carrarese è una delle storie più interessanti di questo campionato. Inserita in una classifica cortissima, la squadra toscana si è ritagliata uno spazio importante, restando a ridosso della zona playoff, in un equilibrio che coinvolge gran parte della Serie B.

Il percorso è stato fatto di slanci e frenate, ma anche di prestazioni che hanno dimostrato personalità.

Il cammino recente è fatto di alti e bassi, ma comunque con segnali interessanti.

Nelle ultime 3 ha collezionato infatti: un pareggio 2-2 contro il Pescara, una sconfitta per 2-0 contro la Reggiana, e una vittoria per 3-1 contro lo Spezia.

La Carrarese gioca senza il peso del pronostico, e proprio per questo contro una big come il Frosinone servirà una partita di coraggio, aggressività, ritmo e la capacità di sfruttare ogni spazio.



A livello individuale, spicca il contributo offensivo di Fabio Abiuso, il miglior marcatore della squadra con i suoi 11 gol, mentre la difesa ha mostrato discreta affidabilità con diversi clean sheet stagionali.

La Carrarese è una squadra che gioca senza troppi timori, capace di colpire in ripartenza e di creare partite aperte, come dimostrato anche nei precedenti contro il Frosinone, dove però ha sofferto la maggiore qualità degli avversari (0-2 all’andata).

Frosinone-Carrarese non è solo una partita, ma un incrocio di prospettive.

Da una parte chi vuole coronare un percorso costruito con costanza, dall’altra chi prova a trasformare un sogno in realtà.

Novanta minuti, ancora una volta, per cambiare tutto.

Perché in Serie B, dove tutto è in bilico e nulla è scontato, anche le gerarchie possono essere riscritte in una sola giornata.