Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: tutto si deciderà a Bergamo

La prima parte della partita è stata piuttosto equilibrata e con poche vere occasioni da gol. L’Atalanta si è fatta vedere con maggiore pericolosità e aveva anche trovato la rete con Krstovic, ma dopo il controllo del VAR il gol è stato annullato per fuorigioco.La Lazio ha provato a costruire gioco, ma senza riuscire a trovare sbocchi concreti negli ultimi metri. Così le due squadre sono andate all’intervallo sullo 0-0.

La gara cambia nella ripresa

La partita si accende subito dopo l’intervallo. Al 47’ la Lazio trova il vantaggio con Dele-Bashiru, bravo a finalizzare l’azione e a portare avanti i biancocelesti. L’Atalanta però reagisce immediatamente: appena quattro minuti dopo, al 51’, arriva il pareggio firmato da Mario Pašalić, che ristabilisce subito l’equilibrio. All’87’ Boulaye Dia, entrato dalla panchina, approfitta di un errore difensivo e segna il 2-1 che sembra poter dare alla Lazio un vantaggio in vista del ritorno. Ma la Dea non si arrende. Al 90’ arriva il gol di Yunus Musah che fissa il risultato sul 2-2 e lascia la semifinale completamente aperta.

La protesta dei tifosi

A fare da sfondo alla partita c’è stata anche una situazione particolare sugli spalti. Lo Stadio Olimpico si è presentato quasi vuoto per una gara di questo livello: gran parte della tifoseria biancoceleste ha scelto di non entrare allo stadio per protestare contro la gestione del presidente Claudio Lotito. I gruppi organizzati della Curva Nord si sono comunque radunati all’esterno dello stadio, proprio nella zona della curva, per far sentire il loro sostegno alla squadra. L’idea era quella di restare fuori dagli spalti ma far arrivare comunque la propria voce ai giocatori. E infatti, nonostante gli spalti quasi vuoti, i cori provenienti dall’esterno della curva si sono sentiti per buona parte della partita.

Lazio, resta il rammarico, Atalanta, reazione da grande squadra

Per la squadra allenata da Maurizio Sarri resta inevitabilmente un po’ di rimpianto. I biancocelesti erano riusciti due volte a passare in vantaggio e, soprattutto nel finale, avevano la sensazione di poter portare a casa una vittoria importante. Il pareggio nel recupero cambia però tutto: ora la Lazio dovrà giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno in trasferta. Dall’altra parte l’Atalanta esce dall’Olimpico con sensazioni positive. La squadra di Raffaele Palladino ha dimostrato carattere e capacità di reagire nei momenti difficili, trovando due volte il gol del pareggio.

Tutto rimandato ad aprile

Con il 2-2 dell’andata, il discorso qualificazione resta completamente aperto. La partita di ritorno a Bergamo, prevista nella seconda metà di aprile, sarà decisiva: chi vincerà conquisterà il pass per la finale di Coppa Italia. Anche l’altra semifinale resta in bilico dopo lo 0-0 tra Inter e Como. Le finaliste della Coppa Italia 2026 si conosceranno quindi solo dopo le gare di ritorno.