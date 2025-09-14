Sassuolo-Lazio, oggi alle 18: tutto sul match del Mapei

Il ritorno in Serie A del Sassuolo non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo due giornate i punti sono ancora zero, con cinque gol subiti e solo due segnati. La squadra di Fabio Grosso ha comunque mostrato qualcosa in avanti: il solito Berardi e la velocità di Laurienté restano le armi più pericolose. Il problema è dietro, dove la difesa continua a soffrire. C’è però un dato che fa sperare: l’86% di passaggi completati, tra le percentuali più alte della Serie A. Il gioco quindi c’è, ma manca concretezza sotto porta e più solidità difensiva.

Lazio: continuità cercasi

La Lazio arriva con un morale diverso. Dopo la brutta caduta all’esordio contro il Como, la squadra di Maurizio Sarri ha reagito alla grande battendo l’Hellas Verona 4-0, con un calcio brillante e veloce. Stasera però bisogna vedere come stanno alcuni giocatori chiave: Rovella e Zaccagni non sono al meglio e Sarri potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e in attacco.





Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

All. Fabio Grosso

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane (o Dele-Bashiru); Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

Cosa aspettarsi dal match

Il Sassuolo cercherà di colpire soprattutto sulle fasce con Berardi e Laurienté. La Lazio proverà invece a controllare il centrocampo con Guendouzi e ad andare subito in verticale. Per i neroverdi questa è quasi una partita da dentro o fuori: i tifosi vogliono punti, non solo belle giocate. Per la Lazio è l’occasione giusta per dimostrare che la vittoria sul Verona non è stata casuale, ma l’inizio di una crescita costante. Il pronostico dice Lazio, ma il Mapei non è mai un campo facile. E guai a dare per finito un Sassuolo che davanti ha giocatori capaci di inventarsi sempre qualcosa.

Dove vederla in TV

DAZN: Disponibile tramite smart TV, console (PlayStation, Xbox), Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Sky Sport: Canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213).

Dove seguirla in streaming

DAZN: Accessibile tramite l’app su dispositivi compatibili.

SkyGo: Per gli abbonati Sky, disponibile su PC, smartphone e tablet. NOW: Servizio streaming di Sky, accessibile con abbonamento.

Aggiornamenti in tempo reale

Se non puoi seguire la partita in diretta, puoi trovare aggiornamenti minuto per minuto su:

• Gazzetta.it

• Corriere dello Sport