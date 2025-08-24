Como-Lazio: buona la prima per Fabregas

Riparte, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, la Serie A anche per Como e Lazio, ma soprattutto riparte la Serie A di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

Si prospettava una partita difficile per la Lazio, e così è stato: infatti, il Como ha espresso un buon calcio, con passaggi veloci e imbucate, dominando gran parte della partita lasciando poco spazio alle iniziative biancocelesti portando a casa i primi 3 punti della stagione.

Con questa sconfitta la Lazio si trova ad inseguire le altre big già dopo la prima giornata con un calendario non semplice con il derby già alla quarta giornata di campionato.

Questo risultato è frutto di un mercato di livello effettuato dal Como che sta programmando per un progetto serio, dall'altro lato invece una squadra che non ha potuto effettuare mercato per via di alcune "sviste" della società.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Como-Lazio il pallino del gioco è stato quasi sempre in mano ai lombardi. La squadra di Fabregas ha messo in seria difficolta i capitolini in tutte le zone del campo.

Sono andati anche vicino al gol in più di un'occasione: al 15' con Ramon, al 19' con Jesus Rodriguez servito splendidamente da Nico Paz e al 21' di nuovo con Rodriguez con un bel colpo di testa.

La Lazio, invece, ha avuto poche occasioni: un tiro da Tavares che, però, è finito alto e un tiro di Guendozi.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la musica non cambia, il Como continua a spingere più della Lazio e al 46' grazie a Douvikas trova il gol che sblocca il match, complice anche Provedel non perfetto.

Col passare dei minuti la Lazio prende coraggio trovando anche un gol siglato da Castellanos al 64' che verrà poi annullato dal VAR con tanto di prima, storica, spiegazione da parte dell' arbitro.

Nel miglior momento della squadra di Maurizio Sarri arriva il raddoppio del Como con una magia di Nico Paz su calcio di punizione al 73', l'argentino ha trovato una traiettoria impossibile per il portiere laziale.

Da questo momento la Lazio sembra essersi arresa e il Como ha effettuato un vero e proprio assedio ai danni della difesa bianco celeste.

La partita termina 2-0, migliore in campo Nico Paz.