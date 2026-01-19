Lazio-Como: i biancocelesti cercano continuità

Roma si prepara a una serata di calcio che promette emozioni e curiosità. Alle 20:45, lo stadio Olimpico accoglierà Lazio e Como in una sfida che, al di là dei tre punti, rappresenta un incrocio tra due mondi diversi ma ugualmente affascinanti.

Da una parte una società abituata ai palcoscenici della Serie A e alle pressioni di una piazza esigente; dall’altra un progetto giovane, moderno, che negli ultimi anni ha saputo costruire un’identità precisa e sorprendere per idee e organizzazione.

DUE SQUADRE, DUE MOMENTI DIVERSI

Per la Lazio, questa gara arriva in un momento in cui serve continuità. La squadra biancoceleste ha alternato prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, e l’Olimpico può diventare il luogo ideale per ritrovare certezze. Il pubblico, come sempre, sarà un fattore: la spinta dei tifosi spesso accende il ritmo della squadra, che in casa tende a giocare con maggiore aggressività, verticalità e coraggio.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto sui nuovi innesti, che potranno mettersi in mostra per la prima volta in casa.

Il Como arriva invece con l’entusiasmo di chi sta convincendo sempre di più. La società lariana ha costruito in questi due anni un progetto ambizioso, basato su investimenti mirati, idee chiare e una visione internazionale.

La squadra gioca un calcio moderno, fatto di intensità, pressing e ricerca costante della profondità. È una formazione che non si accontenta di difendere basso e sperare: prova a imporre il proprio ritmo, anche contro avversari più attrezzati.

E questo rende la partita ancora più interessante, perché il Como non verrà a Roma per fare da comparsa.

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita tra Lazio e Como verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.