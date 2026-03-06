Voglia di rivalsa

Al Benito Stirpe il Frosinone ospita la Sampdoria alle ore 15 nella gara valevole per la 29° giornata di campionato.

Sfida fondamentale per il cammino delle due squadre in quanto entrambe stanno attraversando un periodo difficile, non trovando i tre punti da ben tre giornate.

Situazione Frosinone

Gli uomini di Alvini cercano il riscatto davanti ai propri tifosi per inseguire il Venezia e il Monza capoliste, che marciano a ritmi elevatissimi e non hanno intenzione di fermarsi.

I gialloblù nel turno infrasettimanale contro il Pescara, ultimo in classifica, hanno trovato il gol del pareggio al minuto 94 grazie colpo di testa di Raimondo sullo sviluppo di calcio di punizione.

Una partita che ha avuto sicuramente un inizio in salita per i ciociari, che si sono ritrovati sotto nel punteggio solamente dopo 2 minuti di gioco grazie ad un contropiede ben sviluppato dal Pescara, dove Di Nardo si è fatto trovare pronto.

I gialloblù sono stati poi raddoppiati al minuto 33, gol trovato sempre grazie al solito Di Nardo che sale a quota 9 gol in campionato.

Una rete che però ha innalzato qualche protesta dalla squadra di casa, in quanto avevano chiesto alla squadra ospite di mettere il pallone fuori dal terreno di gioco per far soccorrere Cittadini che si era accasciato a terra, ma il Pescara ha continuato a giocare e Di Nardo e ribattuto a rete il pallone che è valso lo 0-2.

Da lì in avanti il Frosinone ha iniziato a spingere con più frequenza senza però trovare la via del gol fino al minuto 85, dove Calo ha realizzato il gol da calcio di rigore procurato da Gelli, che ha anche causato l’espulsione per Altare.

Nel finale il forcing gialloblù ha trovato i suoi frutti proprio sull’ultima azione della partita, dove dagli sviluppi di calcio di punizione Raimondo ha trovato la rete del 2-2.

Un punto che per come si era messa la partita può anche andar bene agli uomini di Alvini, ma contro la Sampdoria dovranno cercare di dare quel qualcosa in più per ritrovare la via della vittoria e per andare a inseguire quella tanto attesa promozione.

Situazione Sampdoria

Come il Frosinone, anche i Doriani hanno agguantato nell’ultimo turno un pareggio nei minuti finali di partita in casa della Juve Stabia.

Una partita tra Juve Stabia e Sampdoria molto chiusa e con poche occasione da ambo le parti. Nel primo tempo Cherubini prova da subito a farsi vedere al minuto 13 ma il suo tiro non prende lo specchio della porta.

I liguri rischiano tantissimo, invece, a fine primo tempo dove Viti, pressato da Gabrielloni perde un brutto pallone sulla trequarti, consentendo al numero 9 dei campani di andare al tiro, dove trova l’ottimo intervento di Martinelli che spedisce il pallone in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo non cambia il risultato della partita fino al minuto 89, dove i padroni di casa grazie al colpo di testa di Correia su assist di Carissoni. Gol però che sarà solamente un’illusione per le Vespe, in quanto al minuto 94 subiscono il gol del pareggio da Di Pardo su cross di Cicconi.

I blucerchiati, grazie a questo pareggio, si muovono in classifica raggiungendo quota 30 punti, ma se vorranno raggiungere la salvezza il prima possibile dovranno cercare più lucidità e compattezza da parte di tutta la squadra.

Mancano ancora dieci partite alla fine e le sorti di questo campionato sono ancora tutte da scrivere: dalla zona retrocessione, ai play-out, passando per i play-off, fino ad arrivare al vincitore del titolo.