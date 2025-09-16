Il derby della Capitale: la partita che non si spiega ma si vive

Il derby è quella cosa che non si può e non si riesce a spiegare a chi ti domanda: “Per te che cos’è il derby?”.

E’ una serie di emozioni che si vivono e non si spiegano.

Il derby è la stracittadina, è la città che si divide a metà, è la rivalità, è la fede, è lo stomaco che si chiude per una settimana, è una birra che si beve con gli amici prima della partita per placare l’ansia, è un abbraccio che dai a gente sconosciuta per esultare al gol ma che in quel momento sembra essere un amico di una vita, sono gli sfottò, sono i cori, sono le coreografie, sono le tradizioni tramandate.

Sono tutte cose che chi non ne fa parte non capirà mai cosa significhi.

Roma e Lazio arrivano al derby con una voglia di rivalsa, nello scorso turno di campionato infatti entrambe sono state sconfitte rispettivamente da Torino e Sassuolo.

Sia la Roma che la Lazio non sono riuscite ad esprimere al meglio la loro filosofia di calcio in quanto hanno trovato difficoltà nel verticalizzare e nel giocare con un ritmo alto, merito di un Torino e di un Sassuolo ben organizzate difensivamente.

La squadra di Gasperini per entrare in ottica derby e provare a risolvere uno dei problemi di domenica scorsa, il basso ritmo a causa delle temperature molto alte, si allenerà in settimana allo stesso orario nel quale affronterà i biancocelesti.

Oltre a questo l’allenatore della Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala che a fine primo tempo è stato costretto a sedersi in panchina. Gli esami svolti hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra che lo terrà fermo per almeno 15 giorni.

Gasperini potrebbe pensare di fare qualche cambio rispetto alla partita col Torino, con Tsimikas che potrebbe insidiare Angeliño sulla fascia sinistra e Celik che potrebbe far rifiatare Hermoso.

C’è inoltre un tabù da sfatare per la squadra giallorossa proprio perché l’ultimo derby vinto fuori casa risale a 9 anni fa, il 4 dicembre 2016, un successo per 0-2 grazie alle reti di Strootman e di Nainggolan.

Da lì in poi 6 sconfitte e 4 pareggi compreso l’ultimo della scorsa stagione terminato 1-1.

Molti sono i dubbi anche in casa Lazio, con Lazzari ancora fermo ai box, Rovella che è stato costretto ad uscire con il Sassuolo al 41’ del primo tempo e Castellanos che dopo esser stato sostituito si è seduto in panchina con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.

Entrambi verranno valutati in questi giorni ma la loro presenza al derby di domenica non è assicurata. Per questo Sarri dovrà valutare le alternative: Cataldi e Dia sono pronti a subentrare ma non si esclude un cambio modulo per il tecnico toscano.

I numeri del Derby della Capitale

Chi ha vinto più derby tra Roma e Lazio?

Questa è la curiosità più frequente tra i tifosi: al momento le statistiche parlano chiaro e dicono che i derby vinti dalla Roma sono di più.

In totale, i derby della capitale disputati dal 1929 a oggi in gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia sono stati 183, con 68 vittorie giallorosse, 64 pareggi e 51 vittorie biancocelesti.

Chi avrà la meglio?