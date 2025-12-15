Roma-Como: tre punti che valgono l'Europa che conta

L'ambizione di una squadra giovane e sorprendente che sogna di portare per la 1° volta la propria città in Europa, contro la voglia di chi sente di poter rimanere aggrappato fino alla fine al sogno tricolore.

Il Como quest'anno punta seriamente alla qualificazione europea, ma non vuole accontentarsi di Europa o Conference, quando le stelle della Champions sono a portata di mano.

Di contro la Roma sente la vetta della classifica ancora vicina e a portata di mano e con tre punti può tenere altissima la pressione sulle rivali, visti i risultati di Napoli e Milan.

Sono solo 3 i punti che separano la Roma e il Como, i giallorossi a quota 27 e i Lariani a 24.

Un dato curioso per questo incontro è che queste squadre si sono affrontate solo quattro volte durante il ventunesimo secolo e ogni volta ha vinto la squadra che giocava in casa.

Situazione Roma

I giallorossi dopo aver vinto quattro partite consecutive tra campionato ed Europa League, hanno subito in maniera deludente due sconfitte di fila, entrambe per 1-0, contro il Napoli e il Cagliari, scivolando al quarto posto prima di questo turno.

La squadra di Gasperini però ha saputo reagire ottenendo una vittoria importante in ottica qualificazione per 0-3 contro il Celtic , ma al di là del risultato ha convinto l’ottima prestazione da parte dei giallorossi che con un primo tempo perfetto si sono portati a casa la partita.

Spicca tra tutti l’ottima prestazione di Evan Ferguson, autore di una doppietta, che dopo mesi difficili complice anche un infortunio, sembra essersi sbloccato trovando la sua terza rete in maglia giallorossa nelle ultime 5 partite.

Sappiamo bene però che il giocatore chiave in questo periodo della Roma è Matias Soulé che è il capocannoniere della squadra con 4 gol in Serie A, tre dei quali sono stati i primi delle rispettive partite e hanno portato tutti la Roma alla vittoria.

​

Situazione Como

La squadra di Fabregas scenderà in campo trovandosi solamente a 3 punti dalla Roma.

La squadra più sorprendente della Serie A è stata però scossa dalla brusca interruzione lo scorso turno della striscia di 11 partite senza sconfitte in campionato, subendo una pesante sconfitta per 4-0 a San Siro contro l’Inter.

Il Como ora affronta un’altra sfida contro una delle maggiori forze del nostro campionato e sono proprio queste le partite in cui la squadra lombarda ha avuto più difficoltà in questo avvio di campionato, non riuscendo a segnare alcun gol contro squadre che si trovano in posizioni più alte in classifica rispetto a loro.

Il giocatore chiave di questo sorprendente Como è senza alcun dubbio Nico Paz che ha contribuito a più della metà dei 19 gol del Como in campionato, con 5 gol e 5 assist, ed ha segnato contro i giallorossi proprio il 15 dicembre scorso.



​

Probabili Formazioni

ROMA: Gasperini ripartirà da Mancini, Ndicka ed Hermoso a protezione di Svilar. A centrocampo sarà assente lo squalificato Celik, spazio allora per Wesley sulla destra e Tsimikas sulla sinistra. In attacco le scelte dovrebbero ricadere su Soulé e Pellegrini a supporto di Ferguson.

COMO: per Fabregas più Smolcic di Posch per affiancare Ramon, Diego Carlos e Moreno in difesa. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Perrone, pronti allora Caqueret e Da Cunha in mediana. Sulla trequarti maglie da titolari per Addai, Nico Paz e Rodriguez, mentre davanti senza Morata sarà Douvikas a fare reparto da solo.