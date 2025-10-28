Roma-Parma, 3 punti per continuare a sognare

Dybala falso nueve oppure Dovbyk dal primo minuto?

Ormai sono sempre una sorpresa le scelte di formazione di Gianpiero Gasperini, Dovbyk, Dybala falso nueve, c'è quasi sempre una novità e così è stato anche contro il Sassuolo. Al Mapei infatti la Roma è scesa in campo con l'argentino e Bailey (alla prima da titolare) in attacco con Cristante che ha agito alle spalle dei due fantasisti come ai tempi in cui giocava all'Atalanta. Tanti inserimenti da parte del numero 4 della Roma, uno decisivo che ha portato poi al gol decisivo con tap in vincente della Joya. La probabilità infatti che anche domani potremo assistere ad un undici titolare simile a quello di Reggio Emilia è molto alta con giusto un paio di ballottaggi. In porta come al solito ci sarà Svilar, difesa a tre composta da Ndicka, Mancini e Celik. In mezzo al campo spazio ad El Aynaoui e Kone con Cristante che agirà in mezzo ai due sia per dare una mano alla fase di impostazione sia in fase offensiva con i suoi ottimi inserimenti. Sulle fasce ci saranno Wesley e Tsimikas che però resta in ballottaggio con Rensch che andrebbe a destra con il brasiliano che si sposterebbe a sinistra dove ha giocato un ottimo secondo tempo domenica scorsa. In attacco ancora alcuni dubbi che verranno sciolti soltanto domani poco prima della partita, al momento però sembrerebbe che Gasp voglia riconfermare Dybala e Bailey dal 1' con Soule e Dovbyk che entreranno a gara in corso, non è da escludere però la presenza fin da subito di uno dei due.

Angelino è l'unico indisponibile, ecco quando rientrerà

Dopo un inizio di stagione non esaltante per l'esterno spagnolo, è arrivato anche un brutto stop a causa di una bronchite asmatica che lo tiene fermo dal 2 ottobre. Il numero 3 giallorosso ha perso qualche chilo e non è ancora in condizione per poter giocare, le speranze del tecnico e dei tifosi sono di rivederlo, almeno in panchina, per il match di domenica prossima contro il Milan a San Siro.Cutrone-Pellegrino per invertire la rotta del Parma

Il Parma si presenta allo Stadio Olimpico con l’obiettivo di ritrovare slancio dopo un periodo difficile. I crociati, quindicesimi in classifica con 7 punti, arrivano alla sfida contro la Roma reduci dallo 0-0 casalingo con il Como e con soli 2 punti raccolti nelle ultime tre partite. Serve una reazione per invertire la tendenza e risalire la classifica. A guidare gli emiliani c’è Carlos Cuesta, il tecnico spagnolo di soli 30 anni che, al momento del suo arrivo in estate, è diventato il più giovane allenatore nella storia della Serie A. Ex vice di Mikel Arteta all’Arsenal, Cuesta è stato scelto dal Parma per portare idee nuove e un calcio moderno, basato su possesso palla, pressing alto e gioco offensivo. Il suo obiettivo è creare una squadra dinamica e propositiva, capace di imporre il proprio ritmo anche contro avversari di livello superiore.

Per la trasferta contro la Roma, Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 già visto nelle ultime uscite, premiando la solidità mostrata nei pareggi con Genoa e Como. Tra i pali ci sarà Suzuki, ormai punto di riferimento tra i pali. In difesa spazio a Delprato, Circati e Valenti, con Ndiaye che torna a disposizione dopo la squalifica ma potrebbe partire dalla panchina. Sulle corsie esterne agiranno Britschgi e Lovik, chiamati a garantire equilibrio e spinta offensiva, mentre in mezzo al campo ci sarà Keita in cabina di regia, affiancato da Bernabé e da uno tra Sørensen e Ordoñez, in ballottaggio fino all’ultimo. Sulla trequarti Cuesta potrebbe puntare ancora su Bernabé come raccordo tra centrocampo e attacco, con il compito di dare qualità alla manovra e creare superiorità numerica. Davanti confermata la coppia Cutrone–Pellegrino, pronta a sfruttare ogni disattenzione della retroguardia giallorossa.

Il tecnico dovrà comunque fare i conti con diverse assenze pesanti: Almqvist è in forte dubbio per un problema fisico, mentre Valeri, Oristanio, Ondrejka e Frigan resteranno ai box per infortuni di varia natura. Nessun giocatore è squalificato. Il Parma arriva a Roma consapevole delle difficoltà, ma anche desideroso di dimostrare la propria crescita. Contro una Roma in forma, serviranno compattezza, coraggio e precisione nelle ripartenze: Cuesta chiede ai suoi una prova di maturità per dare finalmente la scossa alla stagione.

Dove vedere il match

Roma e Parma si affronteranno mercoledì 29 ottobre 2025 allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle 18:30. La gara, valida per la 9ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, e si potrà seguire anche in streaming tramite le rispettive app ufficiali.