Sprazzi di Gasp allo Zini: la Roma schianta la Cremonese

Allo stadio Zini è il giorno di Cremonese-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per tornare al comando della classifica, i grigiorossi di Nicola vogliono tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila.

Gasperini ha pochi dubbi, viste anche le molte assenze per i giallorossi. Solito 3-4-2-1, con Svilar tra i pali, Ziolkowski, Ndicka e Mancini a comporre la linea difensiva, sugli esterni Wesley e Celik con in mezzo la solita coppia Cristante e Koné, sulla trequarti Pellegrini e Soulé alle spalle di Baldanzi.

Nicola risponde con il 3-5-2: Audero alle spalle di Bianchetti, Baschirotto e Terracciano, linea di centrocampo a 5 composta da Floriani, Vandeputte, Bondo, Payero e Barbieri alle spalle del tandem Bonazzoli-Vardy.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Partita iniziata subito in maniera scintillante allo Zini, con la Cremonese che al minuto 15 rischia di andare in vantaggio. Bonazzoli chiude un ottimo dai e vai con Vardy e tenta una conclusione al volo molto ravvicinata indirizzata verso l’angolino, ma per sua sfortuna trova uno Svilar attentissimo che sventa la minaccia.

Sappiamo bene però che la legge nel calcio è una: “gol non fatto, gol subito”, e così è stato.

Poco dopo riparte la Roma, Manu Koné affida la palla a Soulé che dal limite dell’area stoppa e calcia una fucilata all’angolino basso di sinistra, portando in vantaggio la squadra giallorossa.

Continua il pressing da parte della Roma dove al minuto 27 Baldanzi riceve un buon pallone sempre al limite dell’area, Audero respinge e Pellegrini calcia al volo sulla ribattuta, insaccando il pallone per il doppio vantaggio giallorosso, ma a seguito di revisione Airoldi annulla il gol per posizione irregolare del 7 della Roma.

La Cremonese non ci sta e dopo appena tre minuti sfiora il pareggio. Svilar chiude lo specchio della porta a Vandeputte, manda la palla a schiantarsi sul palo e poi mura il play di Nicola che aveva tentato di ribadire in rete. Doppio intervento provvidenziale per l’estremo difensore della Roma.

Al minuto 38 la Roma batte rapidamente una rimessa laterale, Baldanzi la passa in profondità per Celik che la appoggia in mezzo per Pellegrini solissimo che a calcia di prima intenzione ma trova un super intervento di Audero che si rifugia in angolo.

Primo tempo che sta per concludersi in maniera tranquilla ma al minuto 47, il direttore di gara assegna calcio di rigore per i grigiorossi. Barbieri calcia verso la porta, Mancini respinge, ma per Airoldi in maniera irregolare. Dopo un lungo check, l’arbitro viene richiamato al monitor e a seguito di revisione revoca il calcio di rigore, e poco dopo manda le squadre negli spogliatoi.

La seconda frazione di gara inizia in maniera molto più statica rispetto al primo tempo, infatti non ci sono state molte occasioni per le due squadre fino al minuto 64 dove i giallorossi riescono a trovare il raddoppio.

Si sblocca Ferguson: uscita sbagliata di Audero, Soulé tocca per El Aynaoui, che non calcia e serve l’attaccante irlandese che dal centro dell'area di rigore non perdona.

La Roma adesso gioca in serenità e al minuto 69 cala il tris. El Shaarawy verticalizza per Wesley, con la difesa della Cremonese che non era schierata benissimo e con un tocco morbido scavalca Audero, trovando il gol dello 0-3.

Da qui in avanti la partita si fa in discesa per gli uomini di Gasperini che hanno gestito la partita e che avevano trovato anche il gol del poker grazie sempre a Ferguson, ma anche questo annullato per fuorigioco.

Al 92’ la Cremonese trova il gol della bandiera: una delle poche disattenzioni della Roma gli costa il gol, infatti su corner si fa beffare da Folino che trova il suo primo gol in Serie A.

La Roma vince e convince riprendendosi la vetta della classifica, in solitaria per qualche ora, in attesa di Inter-Milan.