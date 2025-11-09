Primavera 1, Roma-Inter:

Il match, valido per l'undicesima giornata di Primavera 1, tra Roma e Inter ha visto in campo due squadre sin da subito molto propositive vista l'importanza e il peso di questa partita per entrambe le formazioni.

La partita è stata molto equilibrata nonostante il gol della formazione giallorossa al primo minuto di gioco. L'Inter troverà il pareggio all'ultimo minuto dopo un secondo tempo dominato.

Questo pareggio consente comunque alla Roma di conquistare la vetta della classifica in solitaria.

Stadio Tre Fontane

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo, entrambe le squadre sono scese in campo vogliose di proporre un calcio aggressivo sin da subito. Una scelta che premia la formazione giallorossa di mister Guidi: infatti, la Roma passa in vantaggio dopo meno di un minuto di gioco grazie a un eurogol del numero 6, Di Nunzio.

Nei minuti successivi, le due formazioni continuano ad affrontarsi a viso aperto. Nonostante il vantaggio, la Roma va vicina al raddoppio con Mattia Della Rocca, rivelatosi uno dei più pericolosi tra i suoi.

L'Inter di mister Carbone, vista la situazione di svantaggio, è costretta a spingere e lo fa anche molto bene. Per più di metà primo tempo, infatti, i nerazzurri comandano il gioco, rendendosi particolarmente pericolosi con Zouin e Pinotti, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia esattamente come il primo: parte forte la Roma che cerca, invano, il raddoppio nei primi 10 minuti.

Superato questo momento l'Inter torna a comandare il gioco, i nero azzurri fanno girare bene il pallone per provare a creare uno spazio da sfruttare e trovare un eventuale pareggio.

Anche in questa seconda frazione di gioco sono sempre i soliti 4 giocatori quelli che creano più problemi alle difese: il 6 e il 7 per i giallorossi mentre per i nero azzurri il 10 e il 7.

L'Inter continua ad avere il pallino del gioco durante tutto il secondo tempo trovando il gol del pareggio allo scadere grazie alla rete di Cerpelletti. La Roma si è vista poco in fase offensiva soprattutto dopo l'uscita dal campo del numero 7.

TABELLINO

MARCATORI: Di Nunzio 1' (Roma), Cerpelletti 94' (Inter)

AMMONITI: Nardin (Roma), Zeleny (Roma), Almaviva (Roma), Marello (Inter)