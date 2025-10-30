Meravigliose illusioni romaniste

È vero, non saremo i più forti.

È vero, ci sono squadre più attrezzate.

È vero, abbiamo dei limiti.

Ma dopo 9 giornate la Roma è lì, sopra a tutti, a guardare le altre dall’alto verso il basso. Una cosa che non succedeva da troppo tempo ma che questa splendida tifoseria merita.

Perché ieri quel pallone al primo tempo non voleva entrare, o meglio era entrato ma per il direttore di gara in modo irregolare.

Sembravamo sulle gambe, lenti e confusionari. Troppe poche azioni per impensierire il Parma.

Poi però la svolta. Inizia il secondo tempo e sembravamo tutti dare quel qualcosa in più, dai giocatori al mister, fino ai tifosi.

La Roma che attaccava verso la Nord e noi dai seggiolini della Sud a spingerla ancora di più per darle una mano. Perché alla fine noi ci siamo sempre per lei, nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili, e la Roma c’è sempre per noi. Un posto sicuro che ci fa sognare come quando eravamo bambini, ingenui, pieni di speranza e senza troppi pensieri per la testa.

Quel settore pieno di storie di vita diverse, che ringhiava, saltava e batteva come un cuore unico, ci fa capire ogni domenica che andiamo tutti verso la stessa direzione: sostenere la nostra Roma indipendentemente dal risultato.

E finalmente al minuto 63 la Roma la sblocca e l’Olimpico esplode.

Un boato che squarcia il cielo e l’accarezza con i vessilli, allontanando le nostre paure che in quel momento sembravano prendere forma.

La Roma vince ancora, questa volta contro il Parma e davanti alla sua gente agganciando il Napoli in vetta. Forte, determinate e tenace.

È vero, qualche limite c’è, di un pizzico di fortuna in questo periodo ne abbiamo usufruito e della Roma di Gasperini abbiamo visto ancora poco. Ma siamo lì e dobbiamo goderci il momento.

Domenica contro il Milan sarà una partita difficile e lo sappiamo, ma noi ce la giocheremo e lo faremo soprattutto per qualcuno, che proprio a Milano, è stato ucciso per amore della Roma ma che dall’alto tiferà insieme a noi per alimentare ancor di più questo sogno.

Dove non arriveranno i giocatori arriveremo noi tifosi con un coro in più.

Tutti insieme, sopra questa montagna piena di folli e meravigliose illusioni romaniste.

Perché alla fine sognare non costa nulla.