Roma-Inter: profumo di passato e sapore di vertice

Roma e Inter arrivano allo scontro diretto in forma smagliante, 3 vittorie consecutive per entrambe ma soprattutto con prestazioni convincenti.

La Roma sembra aver trovato la giusta quadra, con un pressing alto (infatti la Roma è prima in Europa per intensità di pressing, davanti a Barcellona, Lille e al Como di Fabregas.) e una forte solidità difensiva (miglior difesa del campionato e miglior difesa in Europa con soli 2 gol subiti).

Inoltre i giallorossi dopo aver sfatato il tabù nel derby sono chiamati a sfatarne un altro. Infatti sono passati ben 9 anni dall’ultima vittoria dei giallorossi in casa ai danni dell’Inter.

Per la Roma, la vittoria in casa contro i nerazzurri sembra ormai un miraggio. L’ultimo successo del club capitolino nel proprio stadio contro la Milano nerazzurra, risale infatti al lontano 2 ottobre 2016, quando la squadra allora guidata da Luciano Spalletti riuscì a portare a casa il massimo risultato grazie alla rete di Edin Dzeko e all’autogol di Mauro Icardi.

Ma di fronte ha un Inter che dopo gli scivoloni con Udinese e Juventus sembra esser tornata quella dell’anno scorso, andando a dominare sul piano del gioco ma con una ricerca della verticalità molto più insistente rispetto a Simone Inzaghi.