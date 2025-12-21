Primavera 1, La Roma batte il Verona 1-0: Arena firma la vittoria

ANALISI E COMMENTO

La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 controllando il possesso palla dai primi minuti di gioco, imponendo il ritmo e alzando il baricentro. La squadra prova a sfruttare le fasce: Di Nunzio sulla destra e Della Rocca a sinistra, Lulli si inserisce centralmente. Nei primi 10 minuti arrivano due calci d’angolo consecutivi, trovando la ribattuta della difesa. La Roma costruisce anche con cross da destra e da sinistra, ma le conclusioni risultano troppo alte o lente, come un tiro di Della Rocca e un destro centrale facilmente bloccato da Castagnini. Il Verona gioca in linea difensiva bassa, chiudendo gli spazi centrali. Poche sono le azioni pericolose.

Si chiude 0-0 il primo tempo, Roma più propositiva, ma senza finalizzare.

Ammoniti nel primo tempo: Peci (Verona) per trattenuta su Panico.

Secondo tempo: Arena decide

Dopo l’intervallo, la Roma cerca incisività sugli esterni, entrano Litti e Forte. La squadra si allunga e mantiene pressione alta, mentre il Verona prova a guadagnare spazio, ma senza creare occasioni da gol. Nei primi minuti della ripresa la volontà della Roma di trovare il gol si percepisce e sia Arena che Sugamele partecipano alle manovre offensive. All’81’ arriva l’episodio decisivo: Litti, sfruttando una discesa sulla corsia sinistra, serve Arena in area, che porta a segno il suo terzo gol consecutivo in campionato, il quinto stagionale. Nel finale il Verona prova a reagire e sfiora il pari con una traversa di Murati nei minuti di recupero. Nonostante ciò la Roma resiste e porta a casa i tre punti.

Ammoniti nel secondo tempo: Vermesan e Szimionas (Verona), Arena (Roma, per proteste).





Focus sui singoli

Antonio Arena (Roma): Match winner. Il classe 2009, entra nel tabellino con il gol decisivo all’81’, ma la sua presenza in campo va oltre la rete: un attaccante d’area decisivo.

Lulli (Roma): Gestisce i tempi, copre bene le linee di passaggio, fondamentale nel mantenere compatta la squadra e assist ottimale per Arena.

Seck (Roma): Giocatore solido nella difensivo a tre. Bravo nella lettura delle seconde palle, soprattutto nel finale quando la Roma abbassa il baricentro.

Mirko Castagnini (Verona): Nonostante il gol subito, tiene a galla il Verona con un paio di interventi decisivi nel secondo tempo. Incolpevole sulla rete.

Formazioni

Roma (3‑4‑2‑1)

De Marzi; Mirra (C), Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena

Panchina: Marcaccini, Stomeo, Almaviva, Morucci, Paratici, Sarac, Litti, Sugamele, Cama, Forte, Marchetti

Allenatore: Federico Guidi

Verona (3‑4‑1‑2)

Castagnini; Feola, Tagne, Popovic; Szimionas, Yildiz, Peci, De Battisti; Monticelli; Vermesan, Akalé

Panchina: Tommasi, Garofalo, Martini, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Kurti, Mussola, Casagrande, Barry

Allenatore: Paolo Sammarco

Situazione attuale

Il campionato Primavera 1 vede entrambe le squadre nella parte alta della classifica.

La Roma occupa attualmente il 3° posto in classifica a pari punti con Inter e Parma, ma con una migliore differenza reti. L'Hellas Verona si trova all'9° posto con 24 punti, in piena zona calda per l'accesso alle fasi finali.

