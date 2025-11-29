Roma-Napoli: tra storia, passione e fascino

La partita più importante di questa 13° giornata è senza dubbio Roma-Napoli, che mette di fronte la prima e la seconda forza del campionato finora. Il derby del sole è sempre stata una partita speciale, una partita che si distingue per storia e soprattutto per la passione di due tra le tifoserie più calde di tutta Italia.

Le due squadre arrivano da una settimana positiva ed entrambe hanno vinto le ultime 2 partite disputate tra campionato e coppe.

ROMA, LA CRESCITA CONTINUA:

La squadra di Gasperini continua ad essere una delle più belle sorprese di questo primo terzo di campionato e ora è sempre più una certezza. Pochi gol subiti, solo 6 in campionato, e un reparto offensivo che nelle ultime partite ha dimostrato di avere la qualità per mettere in grande difficoltà le difese avversarie. Importante sarà dimostrare di riuscire a imporsi anche negli scontri diretti, nei quali ha avuto parecchie difficoltà da qualche anno a questa parte, contando le sconfitte pesanti contro Inter e Milan all'inizio di questo campionato. Nonostante ciò è proprio la Roma ad essere in testa alla classifica, ed ha quindi la possibilità di accogliere gli azzurri all'Olimpico con 2 punti di vantaggio.

La formazione non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella scesa fin campo negli ultimi impegni. Da valutare le condizioni di Manu Koné e di El Aynaoui, con uno dei due che nonostante i piccoli problemi riportati giovedì in Europa League probabilmente riuscirà a partire titolare al fianco di Cristante. In attacco insieme a Soulé e Pellegrini è pronto a scendere in campo Dybala.

NAPOLI, QUANTO PESERANNO LE ASSENZE?

Gli azzurri si presentano nella capitale sicuramente consapevoli dei grandi mezzi a loro disposizione, ma anche in questa gara dovranno fare i conti con diverse assenze. In questi mesi Conte ha dovuto fare a meno di giocatori fondamentali, come Lukaku, poi De Bruyne e ora anche Zambo-Anguissa. Nonostante tutte queste assenze i risultati stanno continuando, a parte in qualche situazione, ad arrivare senza particolari problemi soprattutto in campionato. La partita di sabato scorso con l'Atalanta di Palladino ha dimostrato ancora una volta la grande forza della squadra partenopea e del proprio allenatore, che sta trovando soluzioni tattiche interessanti e ottimali. Staremo a vedere se riuscirà anche domenica sera a muovere bene lo scacchiere per far male anche alla difesa solida dei giallorossi.

La formazione degli azzurri dovrebbe essere la stessa che è scesa in campo martedì sera contro il Qarabag, riconfermato il tridente Lang, Neres e Hojlund.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Roma (3-4-2-1) Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Wesley, Pellegrini, Soulé, Dybala

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres, Lang, Hojlund