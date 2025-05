Nel posticipo della 36ª giornata la Dea batte la Roma e si aggiudica 3 punti fondamentali che la porteranno a disputare la Champions ancora una volta.

Partita divertente in cui entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto dando grande filo da torcere l’una all’altra. Una battaglia più fisica che tattica in cui l’Atalanta è tornata ai suoi livelli con una grande prestazione e con una freschezza che oggi la Roma di Ranieri sembrava non avere a sufficienza.

Ad infiammare il Gewiss Stadium più di tutti anche stasera è stato il solito Ademola Lookman, che dopo qualche settimana un po’ complicata è tornato a dimostrare il suo indiscutibile valore

La Dea parte forte ma la Roma risponde:

Avvio complicato per la Roma, straripante invece per l’Atalanta. La formazione di Gasperini approccia bene al match cominciando subito a spingere e a mettere i capitolini in seria difficoltà. Al 6º minuto la prima grande occasione: cross che taglia tutta l’aria di rigore e finisce di poco a lato dai pali difesi da Svilar. La reazione della Roma però non tarda ad arrivare e poco dopo arriva il primo tiro in porta con Cristante parato dal portiere nerazzurro

Lookman e poi Cristante, botta e risposta nel giro di 23 minuti:

Al 9º minuto arriva la rete dell’1-0 di Lookman, che batte il portiere giallorosso con un tiro fulmineo che finisce all’angolino. Da rivedere la marcatura su di lui di Rensch che lascia girare troppo facilmente l’attaccante nigeriano, il quale non perdona.

La Roma dopo lo svantaggio reagisce e dopo un’occasione al minuto 17 di Manu Konè trova la rete dell’1-1 al 32º con Bryan Cristante. Cross dalla destra di Soulé e spizzata del centrocampista italo-canadese che finisce alla destra di Carnesecchi

Comincia il secondo tempo, Atalanta di nuovo pericolosa e rigore negato ai giallorossi

Ad inizio secondo tempo la musica è simile a quella che suonava all'alba del primo: La Dea spinge forte e la Roma si difende.

Un punto di svolta sembra arrivare al minuto 65 quando viene prima concesso, e poi revocato, un rigore per la Roma. Pasalic buca l’intervento e tocca il centrocampista francese Konè, ma secondo Sozza e il Var Abisso non ci sono gli estremi per un penalty.

Vantaggio Atalanta, segna Sulemana:

Al 76º minuto arriva il gol del 2-1 con un grande destro di Sulemana. Il centrocampista ghanese era entrato 9 minuti prima e aveva toccato pochi palloni, ma al più importante non ha esitato e ha depositato il pallone in fondo al sacco con un gran tiro di prima dal limite dell’area.

@sportmediaset.it

I capitolini cercano un pari che non arriva, il risultato al fischio finale sorride alla Dea:

Negli ultimi 10 minuti di gioco la Roma va all’arrembaggio e cerca di trovare il gol del 2-2 senza riuscirci. L’Atalanta vince e ferma l’imbattibilità dei giallorossi in campionato che andava avanti da Dicembre.



Di certo il sogno Champions dei giallorossi non è ancora finito, ma a seguito di questa sconfitta si fa tutto più difficile. Adesso la corsa sta arrivando al termine e la Roma dovrà, oltre a vincere entrambe le sfide con Milan prima e con Torino poi, guardare anche i risultati di Lazio e Juventus, che con il pareggio di domenica all’Olimpico ora si ritrovano entrambe un punto sopra alla formazione di Sir. Claudio.

La squadra di Gasperini invece centra la sua 5a qualificazione nella massima competizione europea, confermando di essere una grande realtà ancora in crescita.