Atalanta-Roma: una sfida dal sapore di finale

L’Atalanta per mettere un’ipoteca sulla prossima Champions League, la Roma invece per continuare a sognare una clamorosa qualificazione in Champions dopo il pessimo avvio di campionato. L’obiettivo per entrambe è chiaro: vincere.

Una partita da dentro o fuori soprattutto per la Roma che proverà in tutti i modi di conquistare punti, vedendo anche il calendario che in questa giornata propone molti scontri diretti per i piani alti della classifica.

Infatti questa sera il Milan affronterà in casa il Bologna, mentre domani sera la Lazio ospiterà la Juventus allo Stadio Olimpico alle 18.

La situazione in classifica lascia aperto ogni verdetto per le qualificazioni alle coppe europee. Ci sono infatti Juventus, Roma e Lazio a 63 punti, Bologna a 62, Fiorentina a 59 e Milan a 57.

IL RENDIMENTO DELLE DUE SQUADRE

Entrambe le squadre lottano per un posto in Champions League ma i loro cammini sono stati totalmente differenti.

L’Atalanta è partita bene fin da subito tanto da arrivare allo scontro diretto della ventinovesima giornata con l’Inter a -3 punti dai neroazzurri, vedendo sfumare il sogno scudetto a seguito della sconfitta per 0-2, ma continua a lottare per arrivare al terzo posto. Nelle ultime 4 giornate infatti i bergamaschi hanno ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio e non hanno intenzione di fermarsi davanti al proprio pubblico.

La Roma invece partita male con Daniele De Rossi, è andata a peggiorare sempre di più con Ivan Juric arrivando a 13 punti in 12 partite e portando il tecnico croato all’esonero, così da far rimettere in gioco Claudio Ranieri che per amore di questa città e di questa squadra, nonostante avesse scelto di non allenare più, ha fatto un passo indietro cercando di riportare la Roma dove merita di stare.

Adesso con Ranieri al comando la Roma ha ottenuto, battendo la Fiorentina per 1-0 la scorsa giornata, il diciannovesimo risultato utile consecutivo in campionato toccando la quota di 63 punti insieme a Juventus e Lazio.

Una vera e propria rinascita da parte della Roma che sembra non poter fare a meno di nessun giocatore. Da Svilar, un punto di riferimento per la squadra grazie alle sue prestazioni, passando per un rinato Cristante, che ha fatto sedere in panchina Leandro Paredes ormai destinato alla cessione, fino ad arrivare a Shomurodov e Soulé, che grazie al tecnico romano stanno trovando sempre più spazio e prestazioni all’altezza della loro qualità.

Gasperini contro Ranieri, Retegui contro Dovbyk, neroazzurri contro giallorossi. Questa è Atalanta-Roma. Chi la spunterà?

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Ruggeri, Toloi, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Retegui.

Roma (3-5-2): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angeliño, Dovbyk, Shomurodov.