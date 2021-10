Il Sassuolo risponde alla Juventus

Altre tre partite per la Serie A femminile con il Sassuolo che conferma di essere la reale inseguitrice della Juventus e cinque su cinque pure per loro.

Sassuolo-Lazio 3-0: Tutto facile per le neroverdi che tengono il passo della capolista Juventus e confermano quello già detto dopo il Milan. Adesso resta da capire cosa aspettarsi dalle emiliane e se stavolta riusciranno a tenere il passo.

Napoli-Milan 0-1: Rossonere di misura per non fare scappare la coppia di testa e tenere vive le proprie speranze. Un Napoli che incappa in una avversaria forte, ma non merita la sconfitta. Milan che deve ritrovare il suo modus operandi di fiducia.

Pomigliano-Inter 2-0: Eccola la vera sorpresa della giornata. Inter che si presentava ad uno scontro allo loro portata, ma bravissime le ragazze campane e in gol anche la giovane Ippolito di scuola Juventus in prestito che ottengono i primi tre punti della stagione. Inter che paga il turno non giocato come la Roma lo scorso fine settimana.