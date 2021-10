Juventus alla ventinovesima. Roma battuta 2-1

Serie A femminile che torna in campo dopo lo scorso weekend a metà per il rinvio di Inter-Roma e la sospensione per diluvio di Sampdoria e Pomigliano.

Fiorentina-Sampdoria 4-2: Seconda vittoria per la Viola dopo il tennistico 6-1 sulla Lazio della scorsa settimana. Vittoria importante per una squadra che deve recuperare il ritardo dalle prime e provare a vedere come andranno gli scontri diretti delle altre. Samp ancora alla ricerca di se stessa e Cincotta deve lavorare dopo questo poker preso dal suo passato.

Empoli-Verona 3-1: Vittoria fondamentale in chiave salvezza per queste due squadre che dovevano muovere la loro classifica. Tre punti per la squadra toscana che sanno di ripartenza, dopo la bella prova contro la Juventus.

Roma-Juventus 1-2: Bianconere perfette in vista della prima sfida di Champions al Servette. Una squadra che ha mostrato di saper soffrire contro una avversaria tosta e che ha sempre messo in difficoltà le campionesse. Roma in vantaggio con Di Guglielmo lesta a mettere in porta un controllo infelice di Magnin. Juve che ribalta con Rosucci con un destro bellissimo e palo gol per la 8 bianconera e gol della vittoria di Staksova di testa sul finale di partita.