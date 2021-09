Juventus e Sassuolo in cima alla classifica

Serie A femminile che comincia a mostrare le sue carte e le certezze. Nonostante il rinvio di Roma e Inter e del loro scontro diretto, Juventus e lo scontro tra Milan e Sassuolo tenevano viva la giornata e ritorno in campo pimpante dopo il 3-0 alla Moldova e il 5-0 alla Croazia per le qualificazioni mondiali.

Juventus-Empoli 1-0: Partita equilibrata e squadra toscana che si conferma la bestia dura delle bianconere. La squadra di Montemurro attacca, crea, ma il gol tarda ad arrivare. Rete decisiva che arriva nella ripresa quando Rosucci crossa in area e Girelli segna di testa e Juventus che scappa.

Verona-Napoli 0-0: Pareggio inutile per entrambe. Un pari che muove la classifica, ma rimane ancora per nulla tranquilla per entrambe. Ne beneficia la squadra in trasferta, la quale almeno stacca la coda della classifica.

Milan-Sassuolo 0-2: Attesa massima per questa partita e la squadra emiliana coglie la palla al balzo e insegue le bianconere in testa al campionato. Dubcova e Dongus le due marcatrici per una squadra neroverde che sta ripetendo la scorsa stagione, ma vuole provare a migliorare il loro gap proprio con le grandi.