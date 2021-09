Serie A - Bella partita allo stadium: finisce 1-1 fra Juventus e Milan

La Juventus gioca meglio il primo tempo, il Milan il secondo: il big match della 4° giornata finisce 1-1, Rebic risponde a Morata. Punto molto importante per i rossoneri che raggiungono l'Inter in vetta a 10 punti (in attesa del posticipo di domani del Napoli ndr), un pò meno per i bianconeri che non trovano nemmeno questa sera la prima vittoria in Serie A e salgono solamente a quota due punti.

LA PARTITA

La Juventus inizia subito forte e già al 3° minuto passa in vantaggio su contropiede con Morata che supera Maignan. I bianconeri spingono ed impegnano più volte il portiere francese. Non benissimo invece il Milan che non riesce a a creare veri pericoli.

Nella ripresa però i rossoneri giocano meglio e trovano meritatamente il pari con Rebic: sull'angolo dalla destra di Tonali, il croato anticipa Locatelli e bacia il palo con il pallone che poi finisce in rete.

I due allenatori non avranno neanche il tempo di analizzare la partita perchè è già dietro l'angolo la quinta giornata con la Juventus che scenderà in campo mercoledì sul campo dello Spezia, il Milan ospiterà la neo promossa Venezia alle 20.45.