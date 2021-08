Serie A - Il Milan inizia bene: battuta la Sampdoria per 0-1

Il campionato del Milan si apre con una vittoria e porta a casa il successo. Ad inizio primo tempo i rossoneri trovano il vantaggio con Brahim Diaz che incrocia con il destro e beffa Audero. I padroni di casa però reagiscono subito sfiorando il pareggio in diverse occasioni. Nella ripresa, come era prevedibile, i ritmi sono calati e solo nel finale i blucerchiati spingono per cercare almeno un punto, senza successo.

LA PARTITA

Il Milan inizia subito forte e va subito in vantaggio al 9' grazie ad un doppio errore della difesa della Sampdoria: discesa sulla destra di Calabria che trova il cross rasoterra dove ci arriva Brahim Diaz che da centro area batte un incerto Audero.

I blucerchiati reagiscono subito sfiorando il pareggio, ma Damsgaard manca il tap-in da due passi. La Sampdoria è in partita e al 17' centra in pieno la traversa: sugli sviluppi di punizione ci Gabbiadini, ma la sua conclusione viene deviata sul legno da Maignan.

Secondo tempo meno brillante del primo, come era prevedibile, con poche emozioni. Solo negli ultimi finali la Sampdoria più con il cuore che con la testa cerca disperatamente il gol del pareggio, Milan in affanno con Pioli che passa addirittura alla difesa a cinque. Al 94' Guida fischia il triplice fischio, i rossoneri vincono all'esordio.