Il Milan torna alla vittoria: battuto il Benevento per 2-0 

Il Milan ritorna alla vittoria e lo fa battendo il Benevento per 2-0. I rossoneri, dopo le brutte sconfitte contro Sassuolo e Lazio, conquistano tre punti fondamentali per la zona Champions League e si riprendono, almeno per una sera, il secondo posto in classifica. Ko pesante per gli uomini di Inzaghi: un solo punto nelle ultime cinque partite e la lotta per la salvezza si fa sempre più complicata.

Pioli ritrova Ibrahimovic, ma è Calhanoglu a sbloccare il risultato al 6'. Tante le occasioni nel primo tempo, ma le parate di Montipò fanno rimanere il Benevento in partita. Nel secondo tempo i rossoneri la chiudono con Theo Hernandez.

LA PARTITA

Il Milan attacca subito e trova il gol del vantaggio al 6': bellissimo scambio tra Calhanoglu e Saelemaekers, velo decisivo di Kessie che libera il turco che insacca di prima. Il Benevento però non rimane a guardare e con Lapadula ha una buona occasione, ma l'ex attaccante conclude male davanti a Donnarumma. I rossoneri cercano con insistenza il raddoppio soprattutto in contropiede, ma non sono cinici. Sul finale del primo tempo Ibrahimovic fallisce il 2-0, o meglio, Montipò è bravo e reagisce.

Nel secondo tempo Pioli lascia negli spogliatoi Bennacer già ammonito ed inserisce Tonali, il Milan spinge e al 61' trova il raddoppio: sull'ennesimo tentativo di Ibrahimovic Montipo' è attento, ma sulla respinta arriva il tap-ìn vincente di Theo che a porta vuota insacca. Lo 0-2 spegne l'entusiasmo del Benevento, il tecnico rossonero cambia ancora mettendo in campo Castillejo, Calabria e Rebic.

Il Milan scavalca momentaneamente l'Atalanta in classifica e, almeno per una notte, ritrova il secondo posto.