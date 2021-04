Il Milan torna a vincere a San Siro: battuto il Genoa per 2-1

Il Milan torna alla vittoria tra le mura amiche di San Siro battendo il Genoa per 2-1. A segno Rebic e Destro nel primo tempo, poi nella ripresa l'autogol di Scamaccca regala i tre punti al Diavolo. Una gara non semplice per i rossoneri che mancano di brillantezza, ma che portano a casa un successo importante nella giornata in cui le dirette concorrenti per il posto Champions si sfidano fra di loro. Applausi agli uomini di Ballardini che non mollano e che sfiorano il gol del pari.

LA PARTITA

Il Milan inizia meglio e trova il gol al 12': punizione di Theo Hernandez che viene ribattuta dalla barriera, la palla arriva sui piedi di Rebic che fa partire un missile vincente. Nulla da fare per Perin!

Il Genoa prova a reagire fin da subito, ma il Milan va vicinissimo al raddoppio con Leao, ma il portoghese scivola al momento del tiro e respinge Perin. I rossoneri spingono ancora con gli attaccanti e poi con Calhanoglu, ma i padroni di casa sono poco precisi.

Il Genoa così ci crede, spinge e trova la rete del pari al 37': sul corner di Zajc, perfetto stacco di testa di Destro perso da Tomori che non perdona ed insacca in rete l'1-1. Nella ripresa il Milan inizia alzando ulteriormente l'intensità e Rebic al 48' si mangia un gol da pochi passi tirando alle stelle.

Pioli decide di cambiare togliendo Leao, Kalulu e Saelemaekers, inserendo Mandzukic, Dalot e Diaz. Il Milan alza il ritmo e crea un paio di buone occasioni al 62’ Kjaer di testa sfiora il gol su calcio d’angolo. I rossoneri trovano il gol per il 2-1: da angolo arriva la sfortunata deviazione di Scamacca con la schiena che finisce alle spalle di Perin.

Il Milan non la chiude ed il Genoa all'86' ha una clamorosa doppia occasione per pareggiare, ma il doppio salvataggio a porta sguarnita di Kjaer e Tomori salva il risultato. Vittoria sofferta.