Nel sabato di Serie A vincono Sampdoria e Udinese: Crotone e Hellas KO

Due gare ricche di goal in questo sabato di Serie A. Sampdoria e Udinese conquistano tre punti cruciali in ottica salvezza e si allontanano quasi ufficialmente dalla zona retrocessione. I doriani superano 3-1 l'Hellas Verona e salgono a 39 punti, tre lunghezze in meno per i friulani, bravi a superare un Crotone che, invece, vede sempre più la Serie B.

Sfida del Ferraris a due facce: nel primo tempo meglio l'Hellas Verona, nella ripresa salgono in cattedra i padroni di casa. Gli uomini di Juric si presentano con il solito 3-4-2-1, consueto 4-4-2 per la Sampdoria. Il Verona passa subito in avanti al tredicesimo con una super punizione di Lazovic, la Sampdoria fatica a ricompattarsi. Al 23' occasionissima per Zaccagni che, a tu per tu con Audero, non colpisce bene di testa. Nella ripresa si svegliano i padroni di casa, complice anche i cambi di mister Ranieri. Al 47', Keita scatta a destra e la mette in mezzo per Jantko bravissimo a metterla dentro. La gara continua sui binari dell'equilibrio, con occasioni ambo le parti ma è la Sampdoria a segnare il 2-1 su rigore. Gabbiadini è bravo a beffare Silvestri. Il portiere scaligero non è molto in giornata e lo conferma all'82': un suo errore favorisce infatti il 3-1 di Thorsby.

Vittoria preziosissima per l'Udinese. La gara si assesta per tutto il primo tempo sui binari dell'equilibrio. L'Udinese fa però la gara e il Crotone fatica a uscirne. La sfida si sblocca sul finale di frazione, al 41', e grazie al solito De Paul. Contropiede velenoso dei friulani con Nestorovski che calcia e trova la risposta di Cordaz. Il macedone riceve di nuovo la sfera e serve un De Paula glaciale sotto porta. Nella ripresa il Crotone prova a scuoteri, riuscendo a trovare il pari da rigore. A battere Musso ci pensa il solito Simy, vero trascinatore dei suoi. I calabresi non possono però esultare perché pochi minuti dopo, al 74', Rodrigo De Paul riceve da Pereyra e batte Cordaz con un rasoterra imparabile. E' la rete che sancisce la sconfitta dei calabresi, sempre più in Serie B.