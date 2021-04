La Fiorentina si illude: il Sassuolo rimonta a vince 3-1

Bella partita tra Fiorentina e Sassuolo. Nel match delle 18, le due formazioni si danno battaglia ma alla fine a spuntarla è l'undici di De Zerbi. Sotto sul finire del primo tempo a causa dell'eurogoal di Bonaventura, il Sassuolo la rimonta nella ripresa dopo l'ingresso di Berardi. L'esterno crea scompiglio e segna due goal da rigore, Maxime Lopez completa l'opera. Sassuolo che sale a quota 46, trenta lunghezze per la Fiorentina.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Consigli, difesa a quattro composta da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Raspadori in avanti, sostenuto da Filip Djuricic. Ai suoi lati, spazio a Traoré e Boga. De Zerbi schiera invece Obiang e Lopez in mediana. Un più difensivo 3-5-2 per gli ospiti. Dragowski in porta, protetto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Iachini schiera Pulgar in cabina di regia, affiancato da Bonaventura e Castrovilli. Dusan Vlahovic e Franck Ribery in avanti, sulle fasce di centrocampo spazio invece a Venuti e Biraghi.

Partita pimpante nel primo tempo. Al quinto subito Fiorentina pericolosa con Castrovilli che, a tu per tu con Consigli, non riesce a battere a rete. Bello scambio tra il 10 viola e Ribery. Al quarto d'ora ancora ospiti pericolosi: Biraghi prima e Ribery poi concludono senza preoccupare gli avversari. Il Sassuolo si vede finalmente al ventiduesimo e on Traoré che, ricevendo un passaggio di Djuricic, prova a sorprendere un Dragowski invece attento e lucido. Il Sassuolo prova a fare il gioco e la Fiorentina riparte bene. Su uno di questi capovolgimenti di fronte, i toscani trovano anche il goal dello 0-1. E che goal, quello di Bonaventura. L'ex Milan riceve infatti da Ribery e lascia partire un bolide imprendibile per Consigli. I neroverdi cercano il pari sfondando centralmente, ma trovando una grande densità. Al 38' ci prova Djuricic dalla distanza ma non trova lo specchio della porta. Il primo tempo si chiude con un tiro di Castrovilli al 44'. Il centrocampista non è molto fortunato e trova solo il palo.

Secondo tempo che comincia con un Sassuolo rivoluzionato per tre undicesimi: De Zerbi lancia infatti nella mischia Berardi, Defrel e Kyriakopoulos al posto di Djuricic, Traoré e Rogerio. Il Sassuolo gioca con più foga e al 56' si procura un prezioso calcio di rigore. Pallone illuminante di Obiang per Berardi che sguscia via, Dragowski atterra l'esterno calabrese con un'uscita molto ruvida. Berardi non sbaglia, calciando un rigore imparabile e segnando la centesima rete in Serie A. Le emozioni si susseguono uno dietro l'altro e il Sassuolo ottiene il secondo rigore in pochi minuti. Questa volta ci pensa Pezzella a buttare giù Raspadori all'ora di gioco. Berardi ringrazia e spiazza Dragowski per il 2-1 momentaneo dei padroni di casa. I due rigori rendono la gara abbastanza tesa. Iachini scegli di lanciare nella mischia Callejon e Eysseric al 70'. Due minuti dopo, il sinistro di Berardi da punizione termina alto.

Nonostante qualche timida sortita viola, il Sassuolo riesce a reggere e addirittura a allungare. Al 75' è infatti Maxime Lopez a battere Dragowski con un tiro da fuori davvero di ottima fattura. Il francese riceve sugli sviluppi di un corner e lascia partire un destro imparabile. Iachini getta tutti i pezzi da novanta nella mischia e ridisegna la sua Fiorentina rendendola a trazione ultra-anteriore. All'84' è però il Sassuolo a mancare il poker con Berardi che, di testa, anticipa Caceres e Pezzella ma non trova lo specchio della porta. La gara finisce senza altre emozioni. Sassuolo batte Fiorentina 3-1. Migliore in campo per i padroni di casa, Berardi. Per gli ospiti in evidenza Bonaventura.